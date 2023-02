Bruno Alves se torna líder de assistências do Paysandu em 2023: 'É como se fosse um gol'; vídeo

Se a artilharia do Paysandu tem um nome certo na temporada, que é o do badalado Mário Sérgio, o "Super Mário", outro quesito individual tem dono e destaque no Papão: Bruno Alves, companheiro de ataque do centroavante, lidera o quadro de assistências com três passes para gol em três partidas disputadas até aqui. O feito foi comemorado por Alves em entrevista após a vitória por 3 a 0 sobre o Real Ariquemes-RO, pela Copa Verde, ao canal oficial do clube. O jogador de lado de campo inclusive revelou que a sensação de uma assistência é tão boa quanto a de balançar as redes.

"Fico feliz por ter ajudado a equipe com assistência, para mim é a mesma coisa de um gol. O que eu foco é em jogar bem, Deus está me abençoando com assistências e estou muito feliz", contou Bruno Alves, que também exaltou a melhora do desempenho coletivo do ataque bicolor.

"Para falar a verdade, já é muito importante ver a nossa equipe jogando bem. Vínhamos sendo cobrados para alcançar uma boa performance e hoje, graças a Deus, colocamos um ritmo melhor, conseguimos finalizar melhor e conseguimos uma linda vitória", completou.

O triunfo na Curuzu classificou a equipe para as quartas de final da Copa Verde, quando o Paysandu vai enfrentar o Princesa do Solimões, do Amazonas. A partida de ida ainda terá a data confirmada pela CBF, que organiza o torneio. O calendário da competição tem reservadas duas datas: 8 ou 15 de março. Antes disso, o Paysandu tem compromisso pelo Parazão contra Castanhal (sábado, dia 25), Bragantino-PA (terça-feira, dia 28) e Caeté (o outro sábado, 4 de março). Bruno Alves trabalha para seguir colaborando para novas vitórias bicolores.

"Trabalho muito, me cobro muito, me cuido muito para quando chegar dentro de campo deixar tudo. Está sendo um belo início de todos e espero que a gente continue em uma crescente para colocar o Paysandu onde ele merece estar", concluiu o atacante de 30 anos.