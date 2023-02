Márcio Fernandes exalta vitória coletiva sobre o Real Ariquemes: 'não somos 11, somos um grupo'

Efetivamente, o Paysandu foi superior do início ao fim, tanto que o placar de 3 a 0 foi construído de forma autoritária, contra um adversário acuado e sem mobilidade tática depois que sua principal peça, o atacante Léo Mineiro, foi anulado pela marcação bicolor. No entanto, a bela vitória contra o Real Ariquemes-RO não pode esconder, segundo o treinador, algumas falhas que precisam ser corrigidas ao longo dos jogos. A principal delas, na visão do técnico Márcio Fernandes, é a falta de ousadia em lances capitais.

"Temos que ter essa coragem. Devagar, com as vitórias, vamos ganhando maturidade. Um ponto negativo é o medo de errar. Não arriscamos muito com medo de errar e isso não proporciona a outro companheiro a chance de gol. Às vezes o atleta faz o mínimo com medo do erro, com medo da torcida. Essa questão nós vamos melhorando com o tempo", explica o técnico bicolor.

Erros à parte, o treinador ressaltou a coletividade na vitória sobre o Real Ariquemes, que foi construída com belos gols e participações decisivas nos dois tempos, com destaque para Mário Sérgio, autor de dois gols, mas que ainda não pode, segundo ele, ser ovacionado de forma irresponsável. "Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas ainda estamos no começo. Tem muito que melhorar, mesmo sabendo ser um grande jogador. Vamos devagar, pé no chão, para que a gente atinja o que nós esperamos".

Mário Sérgio fez dois gols com o auxílio precioso de Bruno Alves, outro destaque do jogo. Na etapa final, Fernandes sacou Mário e colocou Vicente, que quase faz um golaço. Os dois, na visão do técnico, estão vivendo uma boa fase no grupo, reforçando a necessidade de alternar atletas durante os 90 minutos.

"A gente mudou, pela maratona de jogos, para dar confiança aos atletas. Vamos precisar de todo mundo e eles precisam estar prontos para quando for preciso. Hoje entrou o Vicente, que deixou uma boa impressão e quase fez um gol muito bonito. Ele mostrou garra e é isso que a gente espera, que eles possam colocar uma dúvida na cabeça do treinador. Toda vez que você define 11, você não tem mais jogadores. Não somos 11, somos um grupo de jogadores", afirma.

Sobre esse quesito, o técnico bicolor aproveitou bem as substituições, que deram maior minutagem a jogadores com pouca rodagem. "É claro que somos o time a ser batido. Fomos campeões no ano passado, mas o grupo de lá é totalmente diferente. Esse é um grupo novo que está buscando a afirmação e o título novamente, mas ainda estamos numa fase de melhoras e a gente espera atingir isso a cada jogo", encerra.

Próximo compromisso bicolor

Agora o Paysandu vira a chave de volta para o Campeonato Paraense, onde enfrenta o Castanhal, no próximo sábado, de olho na liderança do grupo B, onde é vice-líder, com seis pontos, atrás do Cametá. A partida será na Curuzu, a partir das 19 horas. De quadra, o comandante agradeceu a todos pela marca de 50 jogos no comando do clube. "Não é uma coisa muito fácil no futebol, completar 50 jogos em uma equipe tão grandiosa como o Paysandu. Então estou muito feliz com esse número e que possa completar muito mais", encerra.