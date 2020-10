Auxiliar-técnico Leandro Niehues já comandou o Paysandu três vezes; relembre

O auxiliar-técnico Leandro Niehues, de 47 anos, vai para a sua quarta partida ao comando do Paysandu desde quando chegou ao clube em 2019. Querido por parte da torcida alviceleste, Niehues já comandou o Papão em três oportunidades.

LEIA MAIS

Após quatro jogos sem vitórias, Paysandu dispensa treinador Matheus Costa

Após demissão de treinador, torcida do Paysandu pede a efetivação de Leandro Niehues no cargo

Carlos Ferreira: comentarista aponta razões para a saída de Matheus Costa do Paysandu

Enquete: maioria dos torcedores do Paysandu acreditava na demissão do treinador

RELEMBRE OS JOGOS DE LEANDRO NIEHUES À FRENTE DO PAPÃO

PRIMEIRO JOGO

Empate em 1 a 1 contra o Remo, pelo Parazão 2019, no dia 24 de março de 2019. Após a saída do técnico João Brigatti, o Papão foi comandado pelo auxiliar Leandro Niehues, no “teste de fogo” no clássico. O Papão buscou o empate com Diego Matos e se manteve invicto na competição estadual.

SEGUNDO JOGO

Nieues voltou a comandar o Papão no dia 29 de maio, dessa vez contra o Internacional-RS pela Copa do Brasil. Após a demissão do técnico Léo Condé, o clube deu “carta-branca” para Niehus. Na partida de volta em Belém o Inter venceu por 1 a 0 e seguiu na competição nacional.

TERCEIRO JOGO

O primeiro triunfo à frente do Papão veio neste ano. O treinador assumiu o cargo depois da saída do técnico Hélio dos Anjos. Niehues estava no Iporá-GO e retornou ao Paysandu e venceu o Ferroviário-CE pela sétima rodada da Série C 2020, pelo placar de 2 a 0, no dia

O QUARTO JOGO

Leandro Niehues vai comandar o Papão contra o Treze-PB, neste sábado (24), às 17h, na Paraíba (PB). A partida será válida pela 12ª rodada da Série C e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com