A saída de Matheus Costa foi indicada pela torcida do Paysandu como a solução mais viável para o fim da má fase do time, que obtém quatro resultados ruins em sequência - dois empates e duas derrotas. Em enquete promovida por OLiberal.com, os torcedores votaram pela saída do profissional, sendo que 63.64% votaram pela demissão de Matheus. Em contrapartida, 36.36% acreditavam que o trabalho deveria ser mantido.

Leia mais:

Carlos Ferreira: comentarista aponta razões para a saída de Matheus Costa do Paysandu

Após demissão de treinador, torcida do Paysandu pede a efetivação de Leandro Niehues no cargo

Enquete: maioria dos torcedores do Paysandu acreditava na demissão do treinador

O Paysandu demitiu Matheus Costa na manhã desta quarta-feira (21). Ainda não há substitutos. Por enquanto, o auxiliar Leandro Niehues é o responsável pelo comando do time.