Após a demissão do técnico Matheus Costa, do Paysandu, a torcida do Papão se manifestou nas redes sociais. A Fiel Bicolor pediu na própria publicação do clube ´para que o auxiliar-técnico Leandro Niehues seja efetivado no cargo de treinador para o restante da Série C.

Leia mais:

Carlos Ferreira: comentarista aponta razões para a saída de Matheus Costa do Paysandu

Após demissão de treinador, torcida do Paysandu pede a efetivação de Leandro Niehues no cargo

Enquete: maioria dos torcedores do Paysandu acreditava na demissão do treinador

Com 47 anos, Niehues esteve no Paysandu durante a temporada de 2019 e início de 2020, quando foi desligado do clube e seguiu para o Iporá-GO. Após a saída de Hélio dos Anjos, Niehues foi procurado e acertou seu retorno ao Papão e comandou o time na última vitória na Série C, quando o Bicola derrotou o Ferroviário-CE por 2 a 0, no dia 29 de setembro, pela sétima rodada.

Confira os comentários dos torcedores do Papão

Concordo, mas você não acha que o Leandro tem vestiário e boca de túnel, além de conhecer e se dar bem com a maioria do elenco? Será que o @Paysandu já não tem a solução dentro de casa? — Acácio F B Elleres (@AcacioElleres) October 21, 2020

Agora deixa o Leandro no comando técnico até o final, aí quem sabe temos chance de permanecer na série C. — Gabriel Fonseca (@gcfonseca_) October 21, 2020

Excelente , mandem o executivo embora e com o salário dele tragam um meio campo que possa ajudar .

Deixem o Leandro até final do campeonato e presidente se puder sair logo. Faça esse favor , obrigado , de nada ! — Paulinho (@Paulinhoo_05) October 21, 2020

Deixa o Leandro ai que ele me parece ter mais conhecimento e moral com os caras. — Leandro Lisbôa 🐺 (@LeandroLisboa07) October 21, 2020

Deixa o Leandro Niehues comandar o time, porque a merda já foi feita com esse Matheus Costa!! — MTabarez (@_mtabarez) October 21, 2020

Leandro até o fim da temporada!! — Mauro Campos (@mauro_campos) October 21, 2020

EFETIVA O LENDRO — FORA MATHEUS COSTA (@_paulogabriel7) October 21, 2020