Após quatro jogos sem vitórias, Paysandu dispensa treinador Matheus Costa

Após quatro jogos sem vitória (dois empates e duas derrotas) no Paysandu, o jovem treinador Matheus Costa foi dispensado pelo clube na manhã desta quarta-feira (21). Além dele, o preparador físico, Rodolfo Mehl - que chegou com o status de ter trabalhado no Atlético Mineiro -, também foi desligado do quadro funcional bicolor.

Desde o dia do anúncio de sua contratação até hoje, o comandante foi questionado ora pelo currículo, ora pela idade (33 anos). Em entrevistas coletivas, Matheus já sinalizava que estava ciente da pressão e do risco que corria de ser demitido.

Enquanto a diretoria estuda a contratação de um novo treinador, o elenco voltará a ficar sob a regência do auxiliar-técnico, Leandro Niehues. Aliás, a última vitória alviceleste na Série C havia sido com Niehues, fora de casa, por 2 a 0, sobre o Ferroviário, no Ceará.

Veja abaixo a nota na íntegra:

"O Paysandu Sport Club informa que Matheus Costa não é mais técnico da equipe de futebol profissional bicolor. A Diretoria e o treinador se reuniram no início da manhã desta quarta-feira (21) e, em comum acordo, decidiram pela saída do profissional, juntamente com o preparador físico Rodolfo Mehl. A instituição agradece a ambos pelos seus serviços prestados. O auxiliar-técnico permanente do clube, Leandro Niehues, comandará a equipe na próxima partida."