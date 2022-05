Apto para estrear pelo Paysandu, atacante Pipico é apresentado no clube

Novo atacante do Paysandu, Pipico foi apresentado nesta quinta-feira (5), na Curuzu, e chega para reforçar um setor com problemas. Danrlei, apesar de ser o artilheiro do time e um dos principais nomes, tem problemas físicos, Henan não vive uma fase positiva e Marcelo Toscano, apesar de corresponder em campo, não é um goleador.

VEJA MAIS

Pelo menos os números trazem credenciais positivas a Pipico. Desde 2015, em 246 partidas, marcou 89 gols. Uma média de 0,36 por jogo. O jogador falou sobre o tema: "Graças a Deus por onde passei sempre fiz muito gol. Aqui acredito que vou fazer mais, porque estou bem preparado e focado. Sim, acho que quanto maior o clube, maiores as exigências. Tenho certeza que vou dar meu melhor para dar muita alegria pro torcedor", disse o centroavante, que afirmou estar já estar apto para entrar em campo.

Pipico estava no Madureira-RJ, onde disputou 11 partidas e três gols marcados. Além disso, vestiu as camisas de Santa Cruz, Macaé, Volta Redonda, Guaraní, Vasco, Atlético-GO e vários outros clubes. Segundo o atacante, isso é um ponto positivo, pensando no objetivo do Papão em subir à Série B:

"Acho que quando a gente tem uma experiência de ter jogado vários campeonatos, faz com que a gente consiga ajudar durante a competição. Acredito que essa experiência vamos colocar em campo para o acesso. Eu fiquei muito feliz mesmo antes de ter recebido a proposta do torcedores. Graças a Deus isso foi concretizado e agora estou muito feliz no clube", concluiu.

O Paysandu volta a campo no domingo (8), às 19h, na Curuzu. A equipe bicolor recebe o Botafogo-SP, pela quinta rodada da Série C. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.