Após derrota na estreia, Paysandu encara o Cuiabá-MT fora de casa pelo Brasileiro de Aspirantes

Paysandu encara o Cuiabá-MT, na tarde de hoje (7), às 16h, no Estádio Eurico Gaspar Dutra (Dutrinha), em Cuiabá (MT), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Papão tenta a sua primeira vitória na competição, já que estreou com derrota para o Fortaleza-CE, em Belém, por 1 a 0.

A equipe alviceleste é comandada pelo auxiliar-técnico permanente do clube, Wilton Bezerra e a equipe conta com alguns jogadores do time profissional, que chegaram a atuar no último jogo, contra o Fortaleza, como o zagueiro Frankin Douglas e o atacante Dioguinho.

O Cuiabá, adversário bicolor, venceu na estreia da competição o CSA-AL, em Maceió (AL), por 1 a 0 e possui a chance de deslanchar na competição.