Acidente no aeroporto de Belém faz com que voo do Paysandu seja desviado para Macapá; video

Um acidente na pista do Aeroporto Internacional de Belém fez com que o voo com a delegação do Paysandu - que retornava ao Pará após disputar partida na Bahia - tivesse que mudar de rota e pousar em Macapá (AP) na manhã desta segunda-feira (18). Uma aeronave de pequeno porte apresentou defeito no trem-de-pouso, que se recolheu no momento da aterrissagem. O avião derrapou e ficou parado na pista, que teve que ser interditada.

O voo com a delegação alviceleste deveria pousar às 11h40 na capital paraense e foi desviado para Macapá. O clube bicolor enfrentou o Vitória-BA, em Salvador, neste domingo (17), pela Série C do Brasileiro. A partida terminou com o triunfo por 1 a 0 para o rubro-negro baiano.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, a delegação ficará no Amapá até que a pista em Belém seja desobstruída, para assim embarcar de volta ao Pará.

Próximo compromisso

Mesmo com a derrota neste domingo, o Paysandu é o vice-líder da Série C, com 26 pontos. O Papão agora só volta a campo na próxima segunda-feira, dia 25, quando receberá o Figueirense na Curuzu. A partida está marcada para começar às 18h. A venda de ingressos deve ser anunciada ainda nesta segunda pela diretoria bicolor.