Márcio Fernandes lamenta derrota do Paysandu para o Vitória e afirma: 'Éramos superiores'

Contra o Vitória, o Paysandu foi novamente derrotado na Série C, na tarde de domingo (17). Após a partida, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, avaliou o desempenho da equipe. Segundo o comandante, o time se apresentou melhor que o rival baiano, porém, erros individuais custaram três pontos ao Papão.

"Foi um jogo que mostramos que éramos superiores, mas não transformamos isso em gols ou vitórias e pagamos o preço. Tomamos um gol em um erro nosso de novo. Mas é levantar a cabeça, temos um jogo importante contra o Figueirense, em casa, para conseguir a classificação", apontou Márcio.

Com mais de 26 mil torcedores presentes no Estádio do Barradão, em Salvador, o Paysandu viveu um pouco do clima que deve encarar na próxima fase da Série C. Ainda assim, Márcio afirmou que a equipe não sentiu o fator público, tanto que estava melhor, até a hora do gol.

"Houve a pressão da torcida, mas mesmo assim estivemos com a partida na mão, não fossem erros individuais, teríamos saído com, no mínimo, o empate. A entrada do Marcão era para melhorar a bola aérea, mas não deu nem tempo para isso. Perdemos a chance de conseguir o empate", concluiu.

O Paysandu volta a campo no próximo dia 25, uma segunda-feira, às 18h, no Estádio da Curuzu, contra o Figueirense. O duelo é válido pela 16ª rodada da Terceirona e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.