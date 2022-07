Após deixar o Fortaleza, paraense Yago Pikachu é oficializado em seu novo clube no Japão

O paraense Yago Pikachu, de 30 anos, foi anunciado oficialmente pelo seu novo clube no Japão. O jogador que é cria da base do Paysandu e estava no Fortaleza-CE, vai defender as cores do Shimizu S-Pulse, na primeira divisão japonesa.

Pikachu chega com a missão de evitar o rebaixamento da equipe. Atualmente o Shimizu S-Pulse ocupa a 17ª posição (penúltimo colocado) na J-League 2022 e está na zona de rebaixamento.

Nesta temporada vestindo a camisa do Fortaleza, Yago Pikachu jogou 44 partidas, marcou 17 gols e deu oito assistências. A equipe japonesa desembolsou R$5 milhões para pagar a multa rescisória ao Fortaleza para ter o camisa 22.