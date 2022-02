Paysandu x Itupiranga: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (16/02) pelo Campeonato Paraense

As equipes Paysandu x Itupiranga disputam nesta quarta-feira (16/02), partida válida pelo Campeonato Paraense 2022. A partida está programada para começar às 20h (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém, no Pará. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Paysandu x Itupiranga?

A partida Paysandu x Itupiranga pode ser assistida pelo Youtube e Oliberal.com

Como Paysandu x Itupiranga chegam para o jogo?

As duas equipes já se encontraram em 2 jogos oficiais na história. O Paysandu venceu as duas.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Itupiranga

Campeonato Paraense

Local: Estádio da Curuzu, em Belém, no Pará.

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2022, às 20h

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso – FPF/PA

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes – CBF/PA e Acácio Menezes Leão – CBF/PA

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paysandu: Elias Curzel; Igor Carvalho, Heverton, Marcão e João Paulo; Dênis Pedra, Ricardinho e José Aldo; Robinho, Marlon e Marcelo Toscano. TÉCNICO: Márcio Fernandes

Itupiranga: Evandro Gigante; Ivanilso, Moisés, Carlinhos e Igor Pará; Bruno Nascimento, Lucas Daniel, Fellipe (Samuel) e Rodrigo Ainette; Cearazinho e João Vitor. TÉCNICO: Charles Guerreiro

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)