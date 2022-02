Brasil x Holanda feminino: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (16/02) pelo Torneio da França

As equipes femininas de Brasil e Holanda disputam nesta quarta-feira (16/02), partida válida pela primeira rodada do Torneio da França de 2022. A partida está programada para começar às 14h (horário de Brasília), no Estádio Michel D’Ornano, na França. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Brasil x Holanda?

A partida Brasil x Holanda pode ser assistida pelo canal SportTV

Como Brasil x Holanda chegam para o jogo?

A equipe do Brasil é a atual campeã do Torneio da França, quando venceu em 2018 contra o Chile.O time também é campeão do Torneio Internacional de Futebol Feminino, realizado no ano passado em Manaus. O último jogo da equipe da Holanda foi em novembro de 2021, contra o time do Japão e ficaram no empate.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Holanda

Torneio da França

Local: Estádio Michel D’Ornano, na França.

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2022, às 14h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Lelê; Tamires, Daiane, Tainara, Antônia; Ary, Angelina, Duda, Kerolin; Debinha, Marta. TÉCNICO: Pia Sundhage

Holanda: Barbara; Janou Levels, Kika, Caitlin, Samantha; Jill, Katia, Inessa; Ellen, Joelle, Shanice. TÉCNICO: Mark Parsons

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)