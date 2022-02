Jogos de hoje, quarta-feira, 16/02: confira onde assistir ao vivo, os horários e locais das partidas

Os jogos de hoje, quarta-feira (16/02), serão bem agitados ao redor do mundo, com partidas pelos campeonatos estaduais, Champions League, LaLiga, Copa do Nordeste e Torneio da França de Futebol Feminino. Confira onde assistir ao vivo e os horários.

Torneio da França de Futebol

Brasil x Holanda - 14h - SporTV França x Finlândia - 16h10 - SporTV

Champions League

RB Salzburg x Bayern de Munique - 17h - Space e HBO Max Internazionale x Liverpool - 17h - TNT e HBO Max

Libertadores

Bolívar x Deportivo Lara - 19h15 - ESPN 4 Olimpia x Universidad César Vallejo - 21h30 - Conmebol TV

Copa do Nordeste

Sousa x Sampaio Corrêa - 19h30 - Nordeste FC Bahia x CSA - 19h30 - Nordeste FC Altos x Campinense - 21h30 - Nordeste FC

Campeonato Cearense

Icasa x Maracanã - 15h - FCF TV Ferroviário x Pacajus - 15h - FCF TV Caucaia x Iguatu - 15h - FCF TV Atlético-CE x Crato - 15h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paulista

Ferroviária x Palmeiras - 19h - Premiere e Paulistão Play Ituano x Guarani - 19h - Premiere, HBO Max, Estádio TNT Sports e Paulistão Play Ponte Preta x Botafogo-SP - 19h - Premiere e Paulistão Play Corinthians x São Bernardo - 21h30 - Record TV, Premiere e Paulistão Play

Campeonato Carioca

Madureira x Flamengo - 15h30 - Cariocão Play Volta Redonda x Audax-RJ - 19h - Cariocão Play Nova Iguaçu x Fluminense - 21h35 - Record TV e Cariocão Play

Campeonato Mineiro

América-MG x Patrocinense - 19h - Sem informação de transmissão Pouso Alegre x URT - 19h30 - Sem informação de transmissão Democrata GV x Tombense - 20h - Sem informação de transmissão Villa Nova-MG x Caldense - 20h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Gaúcho

União Frederiquense x Grêmio - 19h - Premiere São Luiz x Caxias - 19h - ge.globo Internacional x Brasil de Pelotas - 21h30 - SporTV, Premiere e ge.globo Novo Hamburgo x Guarany de Bagé - 21h30 - ge.globo

Campeonato Amazonense

Penarol-AM x Manaus - 15h - Sem informação de transmissão Princesa do Solimões x Fast - 15h30 - Sem informação de transmissão Nacional-AM x Amazonas - 15h30 - Sem informação de transmissão Cliper x São Raimundo-AM - 15h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Baiano

Jacuipense x Bahia de Feira - 19h15 - Sem informação de transmissão

Campeonato Brasiliense

Brasiliense x Taguatinga - 15h30 - Sem informação de transmissão Ceilândia x Capital-DF - 15h30 - Sem informação de transmissão Luziânia x Gama - 15h30 - Sem informação de transmissão Brasília x Santa Maria - 15h30 - Sem informação de transmissão Unaí x Paranóa - 15h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Catarinense

Barra-SC x Hercílio Luz - 16h - Catarinense TV Concórdia x Chapecoense - 19h - Catarinense TV Figueirense x Próspera - 19h - Catarinense TV Joinville x Juventus-SC - 21h30 - Catarinense TV Camboriú x Avaí - 21h30 - Catarinense TV

Campeonato Goiano

Iporá x CRAC - 15h30 - Sem informação de transmissão Goianésia x Jataiense - 19h30 - Sem informação de transmissão Goiatuba x Atlético-GO - 19h30 - Sem informação de transmissão Vila Nova x Aparecidense - 19h30 - Sem informação de transmissão Grêmio Anápolis x Anápolis - 20h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Mato-Grossense

União Rondonópolis x Ação-MT - 19h - Sem informação de transmissão Sport Sinop x Cuiabá - 19h30 - Sem informação de transmissão Operário VG x Nova Mutum - 19h30 - Sem informação de transmissão Sorriso x Luverdense - 20h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paraense

Bragantino-PA x Remo - 15h30 - Youtube / Oliberal.com Águia da Marabá x Tapajós - 16h - Sem informação de transmissão Independente-PA x Amazônia Independente - 18h - Sem informação de transmissão Paysandu x Itupiranga - Youtube / Oliberal.com

Campeonato Paraibano

Nacional de Patos x CSP - 20h15 - Sem informação de transmissão

Campeonato Paranaense

Rio Branco-PR x Azuriz - 18h - Sem informação de transmissão Cianorte x Paraná - 19h - Sem informação de transmissão Maringá x Operário-PR - 20h30 - Sem informação de transmissão Coritiba x Athletico-PR - 20h30 - Sem informação de transmissão FC Cascavel x São Joseense - 21h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Paulista Série A2

Rio Claro x Primavera-SP - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play Lemense x RB Brasil - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play Taubaté x Velo Clube - 19h - Eleven Sports e Paulistão Play Audax-SP x Monte Azul - 19h - Eleven Sports e Paulistão Play Oeste x São Caetano - 19h - Eleven Sports e Paulistão Play São Bento x XV de Piracicaba - 19h30 - Eleven Sports e Paulistão Play Portuguesa x Juventus-SP - 20h - Eleven Sports e Paulistão Play Portuguesa Santista x Linense - 20h - Eleven Sports e Paulistão Play

Campeonato Paulista Série A3

Capivariano x Votuporanguense - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play EC São Bernardo x União Suzano - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play Rio Preto x Olímpia-SP - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play Comercial-SP x Bandeirantes-SP - 19h - Eleven Sports e Paulistão Play Sertãozinho x Matonense - 19h - Eleven Sports e Paulistão Play Marília x Desportivo Brasil - 19h30 - Eleven Sports e Paulistão Play Barretos x Noroeste - 20h - Eleven Sports e Paulistão Play São José-SP x Nacional-SP - 20h - Eleven Sports e Paulistão Play

Campeonato Pernambucano

Retrô x Sete de Setembro-PE - 15h - Sem informação de transmissão Caruaru City x Íbis - 20h30 - Sem informação de transmissão Afogados x Salgueiro - 20h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Piauiense

4 de Julho x Flamengo-PI - 20h - Sem informação de transmissão

Campeonato Potiguar

Santa Cruz de Natal x América-RN - 19h - Sem informação de transmissão Assu x Potiguar de Mossoró - 20h - Sem informação de transmissão Potyguar CN x ABC - 20h - Sem informação de transmissão

Campeonato Sul-Mato-Grossense

União ABC x Costa Rica-MS - 15h - Sem informação de transmissão Coxim x Águia Negra - 15h - Sem informação de transmissão Operário-MS x Serc - 20h - Sem informação de transmissão Naviraiense x Dourados - 20h - Sem informação de transmissão

LaLiga

Atlético de Madrid x Levante - 15h - Star +

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)