Jogos de hoje, quarta-feira (16/02), da NBA: confira onde assistir ao vivo e horário das partidas

Os jogos de hoje, quarta-feira (16/02), da NBA, serão super agitados para os fãs da temporada regular da liga de basquete, com onze partidas sendo disputadas pela noite, iniciando com Orlando Magic x Atlanta Hawks às 21h. Confira os horários e onde assistir.

Quais são os horários e os jogos da NBA?

Orlando Magic x Atlanta Hawks - 21h - NBA League Pass New York Knicks x Brooklyn Nets - 21h30 - NBA League Pass Indiana Pacers x Washington Wizards - 21h30 - NBA League Pass Boston Celtics x Detroit Pistons - 21h30 - NBA League Pass Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers - 22h - NBA League Pass Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs - 22h - NBA League Pass Minnesota Timberwolves x Toronto Raptors - 22h - NBA League Pass Chicago Bulls x Sacramento Kings - 22h - ESPN Phoenix Suns x Houston Rockets - 23h - NBA League Pass Golden State Warriors x Denver Nuggets - 23h55 - ESPN Los Angeles Lakers x Utah Jazz - 23h55 - NBA League Pass

Onde posso assistir aos jogos da NBA?

Todas as partidas podem ser acompanhadas na plataforma de streaming NBA League Pass e outras no canal fechado ESPN.

Qual time vai melhor na temporada?

A temporada de 21/22 destaca a retomada do Golden State Warriors e do Phoenix Suns como líderes da Conferência Oeste. A surpresa negativa vai para o Los Angeles Lakers, que mesmo com nomes renomados como Lebron James e Russel Wesbrook, se enquadra na 9ª posição. Já na Conferência Leste, o Chicago Bulls e o Miami Heat dividem a liderança.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)