Bragantino-PA x Remo: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (16/02) pelo Campeonato Paraense

As equipes Bragantino-PA e Remo disputam nesta quarta-feira (16/02), partida válida pelo Campeonato Paraense 2022. A partida está programada para começar às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio São Benedito, em Bragança, no Pará. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Bragantino-PA x Remo?

A partida Bragantino-PA x Remo pode ser assistida pelo Youtube e Oliberal.com

Como Bragantino-PA x Remo chegam para o jogo?

As duas equipes já se encontraram em 5 jogos oficiais na história. O Bragantino-PA já venceu o Remo em 1 duelo. Já o Remo, venceu em 3 partidas e ocorreu 1 empate

FICHA TÉCNICA

Bragantino-PA x Remo

Campeonato Paraense

Local: Estádio São Benedito, em Bragança, no Pará

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2022, às 15h30

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino-PA: Ferrari; Davi Caça-rato, Matheus Vila, Léo Timboteua e Werley Capanema; Léo Caeté, Gully, Emerson Bacas e Matheus Sabiá; Walter e Arian. TÉCNICO: Rogerinho Gameleira

Remo: Vinicius; Rony, Everton Sena (Daniel Felipe), Marlon e Paulo Henrique (Leonan, caso seja regularizado); Anderson Uchôa (Paulinho Curuá), Pingo, Felipe Gedoz e Erick Flores; Bruno Alves e Brenner. TÉCNICO: Paulo Bonamigo

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)