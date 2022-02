Águia da Marabá x Tapajós: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (16/02)pelo Campeonato Paraense

As equipes Águia da Marabá e Tapajós disputam nesta quarta-feira (16/02), partida válida pelo Campeonato Paraense 2022. A partida está programada para começar às 16h (horário de Brasília), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no Pará. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Águia da Marabá x Tapajós?

A partida Águia da Marabá x Tapajós pode ser assistida pelo Youtube

Como Águia da Marabá x Tapajós chegam para o jogo?

Ao todo, foram cinco jogos na história entre Tapajós e Águia, com vantagem para o Tapajós, que saiu com a vitória em duas ocasiões. Além disso, aconteceram mais dois empates e apenas uma vitória do Águia.

FICHA TÉCNICA

Águia da Marabá x Tapajós

Campeonato Paraense

Local: Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no Pará.

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2022, às 16h

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)