Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Independente no Parazão; veja como comprar

O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (17), pela sexta rodada do Campeonato Paraense. A partida será contra o Independente, no estádio Mangueirão, às 20h. Com isso, o clube inicia a venda de ingressos para o jogo nesta sexta-feira (14).

Conforme as informações do clube bicolor, os ingressos seguem com os mesmos preços adotados anteriormente. Para a arquibancada, o bilhete custa R$ 50. Já para o setor de cadeiras, a entrada está no valor de R$ 200.

Os torcedores bicolores podem adquirir os ingressos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

Vale destacar que sócio-torcedores possuem condições especiais no momento da compra. Já estudantes têm direito à meia-entrada. Idosos e pessoas com deficiência têm acesso à gratuidade.

Inicialmente, a partida estava marcada para a Curuzu. No entanto, após pedido do Bicola, o duelo foi transferido para o Mangueirão. O gramado do estádio bicolor é uma grande questão para o time, visto que os treinos e jogos estão sendo realizados no campo.

A partida contra o Galo Elétrico é muito importante para o Paysandu. A equipe bicolor não vence há quatro jogos e busca uma recuperação para não dar espaço para a má fase. Além disso, o confronto marca a estreia do treinador Luizinho Lopes no Parazão.

O Papão é o vice-líder do campeonato, com 10 pontos. Até o momento, são três vitórias, uma derrota e um empate na competição. Já o Independente briga na parte inferior da tabela, ocupando a 10ª colocação, com apenas uma vitória e um empate na disputa.

Serviço

Vendas online: IngressoSA

Lobo Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão-Pará, Metrópole, Pátio Belém, Castanheira

Sexta-feira, das 14h às 22h

Sábado e domingo, das 10h às 22h

Segunda-feira, das 10h às 19h

Estádio Mangueirão - Bilheterias portão B2

Somente no dia da partida, a partir das 13h.