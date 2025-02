Após empate com o Manaus, Paysandu chega a quatro jogos sem vitórias na temporada

O Paysandu empatou por 0 a 0 com o Manaus-AM, em casa, na noite da última quinta-feira (13). O duelo era válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. Com o resultado da partida, o Papão chega ao quarto jogo sem vencer, sendo três empates e uma derrota, considerando os confrontos do torneio regional e do Campeonato Paraense.

Ao todo, o Bicola já disputou oito jogos nesta temporada, marcou 14 gols e sofreu sete. O clube até começou bem, com uma sequência de quatro vitórias. Contudo, a invencibilidade foi quebrada quando a equipe enfrentou o Santa Rosa, na quarta rodada do Parazão, e perdeu de virada por 2 a 1.

Em seguida, o clube bicolor estreou na Copa Verde. Em casa, a equipe recebeu o Porto Velho-RO e, após muito sufoco, conseguiu um empate de 1 a 1, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Paysandu levou vantagem e garantiu a vaga nas quartas de final da competição.

Com a classificação garantida, o Papão foi em busca de uma recuperação no Campeonato Paraense, contra o Bragantino. Fora de casa, a equipe bicolor não conseguiu render e apresentar um bom desempenho, ficando no 0 a 0 com o Tubarão. O empate e a má apresentação do time provocaram a queda do treinador Márcio Fernandes.

Assim, para o lugar do técnico, o Paysandu anunciou a contratação de Luizinho Lopes, ex-Vila Nova-GO. O novo comandante foi apresentado na última terça-feira (11) e iniciou os trabalhos com a nova equipe. Porém, contra o Manaus, o Papão não desencantou e seguiu sem vencer.

Na partida, o time até conseguiu bastante volume de jogo, mas teve dificuldades na hora da finalização e não conseguiu marcar, ficando no 0 a 0.

Agora, o Paysandu terá a chance de se recuperar diante do Independente, na sexta rodada do Campeonato Paraense. A equipe bicolor é vice-líder da competição, enquanto o Galo Elétrico é o 10º colocado e luta contra a zona de rebaixamento. O duelo ocorre na próxima segunda-feira (17), às 20h. A partida pode ser realizada no Mangueirão.

Já na Copa Verde, o Bicola volta a enfrentar o Gavião do Norte na quarta-feira (26), na Arena da Amazônia, casa do adversário. Se passar, o Papão chegará à semifinal do torneio.