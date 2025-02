Paysandu domina, mas não sai do zero contra o Manaus

Na estreia de Luizinho Lopes no comando, o Paysandu até teve mais a bola e controlou as ações contra o Manaus, mas esbarrou na falta de efetividade nas finalizações e saiu de campo com um frustrante 0 a 0 na noite chuvosa desta quinta-feira (13), na Curuzu. Apesar das mudanças promovidas pelo novo técnico, o time bicolor pouco arriscou e viu a defesa adversária se segurar bem. Rossi foi o mais ativo no ataque, mas não conseguiu furar o bloqueio do Gavião, que soube sofrer e arrancou um empate importante para a equipe.

O Paysandu começou a partida com uma postura agressiva. A escalação trouxe mudanças interessantes promovidas por Luizinho. O paraguaio Delvalle entrou no ataque no lugar de Borasi e Espinoza substituiu Giovanni no meio. Na lateral direita, Bryan Borges voltou ao time, e na defesa, a grande novidade foi o jovem Lucca, que ganhou sua primeira chance como titular ao lado do experiente uruguaio Quintana. Seguro e bem posicionado, o garoto mostrou personalidade nos primeiros 45 minutos.

Logo aos três minutos, o time bicolor já levava perigo ao gol adversário e manteve a intensidade até os 20 minutos, aproveitando principalmente o lado direito do ataque, onde Bryan Borges e Rossi eram bastante acionados. A melhor chance veio aos oito minutos, quando Matheus Vargas fez bela jogada pelo meio e encontrou Rossi dentro da área. O atacante dominou com categoria e tentou encobrir o goleiro Gustavo, mas a bola caprichosamente beijou a trave.

Com a linha defensiva alta, o Paysandu manteve boa parte do primeiro tempo no campo adversário. A movimentação de Vilela, recuando para compor a linha de três em transições ofensivas, deu liberdade aos laterais, deixando o time bicolor com superioridade no setor ofensivo. Apesar do domínio, o campo molhado dificultava algumas jogadas, especialmente pelo lado esquerdo, e fez o time concentrar suas investidas pelo lado oposto. Nicolas e Delvalle sumiram na defesa esmeraldina.

Depois dos 30 minutos, o Manaus equilibrou a partida e passou a chegar com mais perigo. Aos 33, Miliano recebeu na área, finalizou e a bola desviou na zaga, resultando em escanteio. A equipe visitante cresceu no jogo, com Renanzinho sendo a principal válvula de escape, colocando a defesa bicolor à prova nos minutos finais do primeiro tempo.

Luizinho promoveu mudanças, mas viu time pouco efetivo nas finalizações (Cristino Martins/O Liberal)

Segundo Tempo

Na segunda etapa o Paysandu bem que tentou mudar o jogo com alterações no meio-campo e ataque, mas o roteiro do primeiro tempo se repetiu. Marlon, Marcelinho e Borasi entraram para dar mais fôlego, enquanto Rossi alternou os lados. Logo no início, o zagueiro Lucca sentiu uma lesão e precisou ser substituído, recebendo aplausos da torcida. PK também deixou o campo para a entrada de Kevin, mas saiu sob vaias.

Apesar das mudanças, o cenário seguiu o mesmo. O Papão controlou a posse de bola, girou o jogo de um lado para o outro, mas teve muitas dificuldades para finalizar. Ninguém arriscou um chute de fora da área, nada. Aos 26 minutos, havia apenas uma finalização registradan e a torcida começava a ficar indignada. O time insistiu nas jogadas pelos lados, mas o Manaus voltou mais ajustado, fechando os espaços e neutralizando as bolas aéreas. Foi o quarto jogo do Paysandu sem vitória, um amargo jejum.

Com o empate persistindo, a decisão ficou para o jogo de volta, no dia 26, na Arena Amazônia. Se o placar igual se repetir, a vaga será decidida nos pênaltis. Antes, o Papão volta a campo pelo Campeonato Paraense, na segunda-feira (17), contra o Independente.

Time saiu vaiado de campo (Cristino Martins/O Liberal)



FICHA TÉCNICA

Data: 13/02/2025

Hora: 20h

Local: Estádio Banpará Curuzu

Árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (GO)

Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa (GO), Tiago Gomes da Silva (GO), Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)



Cartão Amarelo: Lucca (Paysandu), Martinez (Paysandu), Erick Henrique (Manaus)



Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Y. Quintana, Lucca (Martinez), PK (Kevin); Leandro Vilela, Espinoza (Marlon), Matheus Vargas (Marcelinho); Rossi, Delvalle (Borasi), Nicolas.

Técnico: Luizinho Lopes



Manaus: Gustavo, Caio Hila, Jefferson, Erik Henrique, Zé Augusto (Bosco); Vitinho (Victor Lima), Bombado; Joel (Kesley), Palmares (Silvano); Renanzinho, Miliano.

Técnico: Júlio César Nunes