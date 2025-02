Luizinho Lopes promove mudanças e define titulares para confronto do Paysandu contra o Manaus

O Paysandu já está definido para o primeiro jogo das quartas de final da Copa Verde. O técnico Luizinho Lopes, que faz sua estreia no comando bicolor, escalou o time com algumas mudanças, com o objetivo de arrancar a vitória no primeiro embate que vale vaga na semifinal da competição. A partida começa a partir das 20 horas, direto da Curuzu.

Na lateral-direita, entra Lucca. Já o meio-campo vem com Leandro Vilela, Espinoza e Matheus Vargas. Já o ataque tem a troca de Borasi por Pedro Delvalle, formando o trio ao lado de Rossi e Nicolas.

Veja:

Acompanhe a transmissão Lance a Lance de O Liberal e fique por dentro da partida.