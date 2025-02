Luizinho elogia disciplina, mas cobra mais efetividade do Paysandu

A primeira partida sob o comando de Luizinho Lopes terminou sem gols e sem brilho. O Paysandu dominou a posse de bola, tentou furar a defesa do Manaus, mas abusou das bolas aéreas e esbarrou na própria falta de criatividade e poder de finalização. O empate sem gols na Curuzu, pelas quartas de final da Copa Verde, foi um balde de água fria para o torcedor que enfrentou chuva para ver o jogo e que esperava um time mais incisivo. Na coletiva pós-jogo, Luizinho destacou a necessidade de evolução ofensiva de uma equipe que não vence há quatro partidas.

Disciplina tática, mas pouca inspiração

Apesar do resultado frustrante, Luizinho viu pontos positivos no desempenho da equipe. O técnico destacou a disciplina tática dos jogadores e a execução das orientações passadas nos poucos treinamentos, mas admitiu a falta de agressividade no terço final do campo.

“Não faltou desempenho, luta, vontade de vencer, isso é extremamente importante, mas não podemos nos contentar muito. O que me deixou otimista com relação ao jogo posicional foi que eles fizeram exatamente o que dissemos. Vamos dar foco no que não vínhamos sendo eficazes. Fizemos 15 finalizações e sofremos 4, mas precisamos ser mais produtivos, não fizemos gol”, analisou.

O time até tentou. Apostou nas jogadas pelos lados, buscou infiltrações e tabelas, mas sem sucesso. “Ficou difícil finalizar, faltou mais chutes de fora da área. Buscamos os lados, mas faltou alguma coisa. Tentamos infiltrações, mas não fomos felizes, tentamos tabela, mas não deu”, disse o treinador.

Méritos do adversário e pressão pelo resultado

Além das dificuldades ofensivas, o técnico fez questão de reconhecer o bom desempenho defensivo do Manaus, que soube se fechar e não dar espaços. “Manaus é uma equipe que tem tradição, sempre faz jogos duros contra equipes da região. A gente sai chateado por não ter vencido, mas vamos agradecer um pouco pra merecer o muito”, declarou.

Sobre as vaias no final do jogo, Luizinho disse entendee a frustração do torcedor e garantiu dedicação para reverter o cenário. “Respeito o torcedor que queria ganhar, ele está coberto de razão, mas faz parte, nem sempre vamos conseguir vencer. Dormir pouco e trabalhar muito, essa é a receita”, afirmou.

Próximos passos: como furar defesas fechadas?

Com mais tempo para treinar até o próximo confronto, que será contra o Independente, pela 6ª rodada do Parazão, Luizinho Lopes pretende focar na eficiência ofensiva e na busca por alternativas para superar equipes que atuam fechadas.

“O grande desafio é ser mais efetivo. Temos que ter equipe consistente, encontrar uma forma pra furar esses bloqueios defensivos, isso é uma característica minha, vamos trabalhar. No início dos estaduais, regionais, temos essa pressão na questão do investimento, mas temos que parabenizar o Manaus, não conseguiu ser vazado, dificultou, não deu rebote, preencheu a área, foi muito bem. Hoje em dia só a camisa não consegue botar a bola pra dentro, temos que encontrar o caminho pra fazer os gols”, concluiu.

Com o empate em casa, o Paysandu precisará buscar a classificação fora de seus domínios, no próximo dia 26, na Arena Amazônia, em Manaus.