Após mais um jogo no gramado castigado da Curuzu, Paysandu vai jogar no Mangueirão pelo Parazão

O Paysandu mais uma vez jogou na Curuzu nesta temporada e mais uma vez ocorreram reclamações por parte dos jogadores, contra a diretoria, em relação ao estado do gramado da Curuzu, após o empate sem gols contra o Manaus-AM, pela Copa Verde. De acordo com o jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, as cobranças em cima da diretoria foi grade e o jogo entre Paysandu x Independente de Tucuruí, marcado para segunda-feira (17), que estava marcado para Curuzu, passou para o Mangueirão, com o horário de 20h sendo mantido.

A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esporte d o Liberal com fontes internas da Federação Paraense de Futebol (FPF). Um documento será protocolado pelo Paysandu, solicitando a mudança de local e em seguida o a Secretaria de Estado Esporte e Lazer (SEEL), será notificada.

Os jogadores do Paysandu já reclamaram publicamente quanto as condições do gramado do Estádio da Curuzu. No jogo diante do Porto Velho-RO, também pela Copa Verde, os jogadores Rossi e também o meio-campista Matheus Vargas, declaram à imprensa que o time bicolor está sendo prejudicado ao jogar na Curuzu, que o gramado não condiz com a forma com que o time costuma atuar.

Mais críticas

No último final de semana mais críticas por parte dos jogadores do Paysandu, dessa vez contra as condições do gramado do Estádio Diogão, no município de Bragança (PA), local onde o Paysandu enfrentou o Bragantino e empatou sem gols. Na ocasião Nicolas pediu ajuda do Ministério Público do Pará, para “salvar” os jogadores do futebol paraense que atuam gramados precários.

O núcleo de esportes de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, para um posicionamento em relação às cobranças e a mudança de local. O clube informou que foi apenas uma solicitação do clube e não entrou em detalhes.