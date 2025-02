Gerente jurídico é o novo CEO do Paysandu: 'Etapa mais desafiadora da minha carreira'

Após a saída de André Barbosa Alves, que foi para o Remo, o Paysandu já tem um novo CEO. O responsável pelo departamento administrativo será o advogado Tiago Xerfan, que também é gerente jurídico do clube. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, pelo próprio CEO, na última quarta-feira (12).

"A partir desta data, atuarei como CEO do Paysandu Sport Club. Apesar das novas atribuições, seguirei conduzindo o departamento jurídico. Esta, sem dúvidas, é a etapa mais desafiadora da minha carreira. Juntos, faremos um Paysandu cada vez mais desenvolvido, integrado, organizado e efetivo", escreveu o advogado nas redes sociais.

Na nova função, Tiago terá um trabalho mais operacional, organizacional e administrativo, sendo responsável pelas tomadas de decisões sobre contratações, financeiro, execução de planos e estratégias para o crescimento da instituição, além de liderar e fiscalizar todos os setores do time.

Apesar disso, o CEO segue sendo subordinado à presidência do clube, atualmente comandada por Roger Aguilera.

O primeiro CEO do Papão havia sido o administrador André Barbosa Alves, que chegou na gestão de Mauricio Ettinger. No entanto, em novembro de 2024, o executivo anunciou sua saída do clube bicolor e, dias depois, foi anunciado no Remo para ocupar o mesmo cargo.

Ambas as equipes estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a disputa mais acirrada e exigente, tanto dentro de campo quanto administrativamente, a figura do CEO é importante para a parte operacional, o desenvolvimento estrutural e organizacional de uma agremiação.