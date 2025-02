Novo técnico do Paysandu é regularizado e pode estrear diante do Manaus, pela Copa Verde

O técnico Luizinho Lopes está regularizado e fará sua estreia no comando do Paysandu nesta quinta-feira (13), em partida contra o Manaus-AM, pela Copa Verde. O nome do treinador já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID), o que permite A presença à beira do gramado no confronto marcado para as 20h, na Curuzu.

Anunciado pelo Papão na última segunda-feira (10), Luizinho Lopes assume o cargo deixado por Márcio Fernandes, demitido após o empate sem gols contra o Bragantino, na 5ª rodada do Campeonato Paraense, no último dia 9.

Aos 43 anos, o novo comandante bicolor acumula títulos importantes, como o Campeonato Potiguar, o Amazonense e a Recopa Catarinense. Seu último trabalho foi no Vila Nova-GO, onde disputou a Série B do Brasileirão. No clube goiano, obteve 11 vitórias, sete empates e oito derrotas, deixando a equipe na sexta colocação, com 49 pontos.

Curiosamente, esta é a segunda vez que Luizinho Lopes substitui Márcio Fernandes. Em 2024, ele também assumiu o Vila Nova após a saída do ex-treinador do Paysandu. Além disso, o novo técnico do Papão já conhece Belém: em 2014, atuou como auxiliar de Roberto Fernandes no Remo, maior rival do Bicola.

O duelo de ida das quartas de final da Copa Verde terá cobertura em tempo real pelo Oliberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.