Bryan Borges o retorno: lateral deve reforçar o Paysandu contra o Manaus na Copa Verde

O lateral direito Bryan Borges, considerado uma das peças fundamentais do Paysandu, pode estar de volta ao time. Afastado desde a véspera do duelo contra o Porto Velho (RO), pelas oitavas de final da Copa Verde, o lateral direito se recuperou da lesão na panturrilha e está pronto para reassumir seu posto no time titular do Papão, a depender do novo técnico, Luizinho Lopes. A notícia chegou como um alento para a Fiel, que viu a equipe perder rendimento sem o famoso camisa 21.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Desde que Bryan ficou fora, o Papão entrou em campo três vezes e não conseguiu vencer. O empate por 1 a 1 contra o próprio Porto Velho, seguido pela derrota por 2 a 1 para o Santa Rosa e um 0 a 0 contra o Bragantino na última rodada do Parazão mostraram que a ausência do lateral teve impacto direto no desempenho da equipe. Sem ele, o então técnico Márcio Fernandes optou por Edilson na posição, mas a produção ofensiva caiu, especialmente pelas laterais do campo.

Agora, Bryan Borges tem a chance de retomar a boa fase que vinha demonstrando antes da lesão. E os números falam por si: em apenas cinco partidas na temporada, ele já marcou dois gols e deu três assistências, sendo peça fundamental no esquema bicolor. No Parazão, brilhou contra a Tuna, marcando de pênalti e servindo Nicolas na vitória por 2 a 1. Antes disso, já havia deixado sua marca, com um gol e uma assistência na goleada de 4 a 1 sobre o Capitão Poço, além de ter cruzado na medida para o gol de Quintana no triunfo por 4 a 2 sobre o Águia.

Com o provável retorno do lateral, a expectativa é de que o Paysandu recupere o ímpeto ofensivo na partida decisiva contra o Manaus, nesta quinta-feira (13), pela Copa Verde. A presença de Bryan pode ser o diferencial para o Papão retomar o caminho das vitórias, garantir um bom começo de trabalho para o técnico Luizinho Lopes e seguir firme na briga pelos títulos da Copa Verde e do Campeonato Paraense, onde está na segunda posição com três pontos a menos que o Leão. Agora, resta a dúvida: será que o camisa 21 voltará ao time titular de imediato, ou o novo técnico vai optar por uma entrada gradual? A resposta será dada no gramado.