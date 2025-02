Paysandu homenageia primeira bebê nascida no dia do aniversário de 111 anos do clube

O Paysandu fez uma homenagem especial para a primeira criança nascida no dia do aniversário de 111 anos do clube, neste domingo (2). A pequena Nathielly da Silva recebeu a visita do mascote do clube, o Lobo, na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde nasceu. Como parte da celebração, a recém-nascida ganhou um enxoval temático do papão.

A ação, que segue uma tradição do clube na data, foi registrada e compartilhada nas redes sociais do Paysandu. “Não poderíamos deixar de presentear o primeiro bebê bicolor que nasceu no dia do aniversário de 111 anos do Paysandu, né? E como de tradição, o Lobo Mau levou um enxoval para a Nathielly da Silva! Bem-vinda à maior alcateia do mundo!”, publicou o clube em seu perfil oficial no Instagram.

A publicação gerou grande engajamento, com milhares de interações e comentários de torcedores celebrando a homenagem. "Oxi nenein q seja nosso talismã pra 2025", disse uma torcedora. "Lá vai eu fazer um filho p nascer dia 2 de fevereiro", brincou outra torcedora.