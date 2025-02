Goleiro do Paysandu critica Parazão após derrota para o lanterna: 'É complicado'

O Paysandu volta a campo na próxima quarta-feira (5) para um duelo decisivo contra o Porto Velho, pelas oitavas de final da Copa Verde, em jogo único na Curuzu. Atual campeão e maior vencedor da competição, com quatro títulos, o time bicolor busca retomar o caminho das vitórias após a derrota por 2 a 1 para o Santa Rosa, no último domingo (2), pelo Campeonato Paraense.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (3), o goleiro Matheus Nogueira comentou sobre a importância do confronto eliminatório e fez uma análise do desempenho da equipe na partida que encerrou uma invencibilidade de quase dois anos do papão no Parazão. Além de analisar o próximo desafio, o goleiro fez críticas aos gramados paraenses, mas admitiu que a equipe jogou mal no jogo de domingo contra a equipe de Icoaraci.

"O gramado é complicado. O torcedor quer ver futebol bem jogado e um gramado ruim impede isso. Além disso, há o risco de lesões. Ano passado jogamos no Diogão e, no primeiro jogo lá, quatro jogadores se lesionaram. Isso interfere muito na temporada", destacou, sem seguida assumindo que a equipe também fez um jogo ruim contra o Santa Rosa.

"A verdade é que não performamos como deveríamos, não jogamos como uma equipe que buscava a vitória. Não conseguimos atacar bem e sofremos dois gols em lances em que pecamos. A verdade tem que ser dita: não fomos bem. Talvez a demora de 30 minutos para o início do jogo, no calor de mais de 30 graus às 10h da manhã, tenha influenciado, mas não podemos usar isso como muleta. Nossa postura em campo não condiz com o que queríamos", avaliou.

Foco na decisão da Copa Verde

Com pouco tempo de recuperação e ajustes, o goleiro bicolor disse que o time precisa virar a chave rapidamente para o torneio regional. Para ele, o time deve encarar o jogo com a seriedade necessária para buscar a classificação.

"Temos essa decisão. Já tivemos uma no início do ano e fomos campeões, graças a Deus, com muito trabalho. Mas agora é focar na Copa Verde, jogo difícil, truncado, em partida única. Precisamos nos preparar da melhor maneira e entrar concentrados para garantir a classificação", afirmou o goleiro.

O que falta para o Paysandu engrenar?

Matheus Nogueira acredita que o elenco do papão já é suficiente para a temporada e que apenas precisa evoluir na leitura das partidas e reduzir os erros que têm custado caro em campo.

"Temos que entrar mais atentos, entender melhor como agir e nos comportar dentro do jogo. Pequenos deslizes têm nos prejudicado. Mas há males que vêm para um bem. Precisamos ajustar agora para que, quando chegarmos às fases decisivas, não cometamos os mesmos erros", disse.

O valor da Copa Verde para o clube

Sobre a relevância da Copa Verde, o goleiro reforçou que o Paysandu encara o torneio como prioridade, independentemente de questões externas, como premiações ou visibilidade da competição.

"Independente do prestígio da CBF ou de investidores, somos o maior e atual campeão. Todo torneio que entrarmos será para vencer, não para cumprir tabela. Temos que entender a grandeza da camisa que vestimos. É um título importante para o Paysandu, e ganhar a Copa Verde e o Paraense nos dará confiança para o restante da temporada", concluiu.