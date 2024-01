Santa Rosa e São Francisco se enfrentam em busca de vitória para subir na tabela do Parazão 2024

Sem pontos e amargando no final da tabela, Santa Rosa e São Francisco chegam ansiosos por uma vitória para garantir três pontos na segunda rodada do Campeonato Paraense 2024. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), a partir das 10h, Ninho do Japiim, em Castanhal, com mando do Santinha.

O Santa Rosa chega para a partida motivado com o retorno à elite do futebol paraense. Mesmo com a derrota para o Paysandu na primeira rodada, por 1 a 0, o Santinha mostrou que está pronto para a competição, tendo colocado pressão em cima da equipe bicolor, principalmente no primeiro tempo, dando alguns sustos no goleiro do Papão, que teve que segurar a equipe.

Após uma reformulação quase completa, o Santinha não quer saber de voltar para a Segundinha e quer a vitória em cima do São Francisco, para garantir os primeiros três pontos da primeira fase do Parazão.

VEJA MAIS

Já o São Francisco, que encerrou a última edição do Paraense na quinta posição, não obteve um resultado satisfatório na primeira rodada, tendo sido derrotado por 1 a 0 pelo Caeté. Agora, o Leão busca a primeira vitória da temporada para tentar alcançar um resultado mais satisfatório que o do último ano, e sob comando do técnico Samuel Cândido, quer mostrar a força em campo.

Ficha técnica

Santa Rosa x São Francisco

Campeonato Paraense - 2ª rodada

Data: quarta-feira (24)

Hora: 10h

Local: Complexo Esportivo - Ninho do Japiim Castanhal

Santa Rosa: Cláudio Vitor, Rony, Diego Macedo, Davi Ferreira, Diego Fracaroll, Leandro, Yure, Cristian Moura, Arian Taperaçu, Ryan e Flávio. Técnico: Rodrigo Reis.

São Francisco: Lino Cravo, Guilherme, Bruno, Renan, Luis Henrique, Camilo, Mauro, Diego, Edgo, Andre, Ruan Café. Técnico: Samuel Cândido.