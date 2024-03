Paysandu busca manter liderança do Parazão contra o Castanhal, em último desafio da primeira fase

A primeira fase do Campeonato Paraense 2024 está chegando ao fim, e na oitava e última rodada, o Paysandu enfrenta o Castanhal, neste domingo (3), às 15h30, no Estádio da Curuzu. Líder da competição, a equipe bicolor se manteve invicta, com um desempenho bom ao longo das rodadas, enquanto o Castanhal luta para de manter no G-8 e seguir na competição.

Paysandu

O Papão chega para a partida com fôlego após a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, e não tem muitas preocupações para o jogo, já que garantiu a liderança invicta no Campeonato. No entanto, a campanha do Papão foi marcada pela estabilidade e desempenho estável, sem grandes lampejos, com placares tímidos mesmo contra equipes inferiores.

A equipe bicolor ainda vê o risco de perder algumas peças importantes na primeira partida da próxima fase, já que cinco jogadores da equipe estão “pendurados” por cartões amarelos. São eles: Edilson, Wanderson, Lucas Maia, Bryan Borges e Val Soares. Eles arriscam ficar de fora do primeiro jogo da próxima fase caso tomem um terceiro cartão amarelo na oitava rodada.

VEJA MAIS

Castanhal

O Japiim chega para a partida após um empate contra o São Francisco. A equipe castanhalense tem a difícil missão de tentar uma vitória contra o Paysandu para tentar permanecer no G-8 e garantir a classificação para a próxima fase, ou pelo menos garantir a permanência na elite do futebol paraense, se afastando da zona de rebaixamento.

Retrospecto

Nos últimos dez anos, Paysandu e Castanhal se enfrentaram 18 vezes. Entre jogos pelo Parazão, Copa Verde e amistosos, o Papão venceu nove partidas, enquanto o Castanhal venceu três, e empataram seis partidas.

O último confronto entre as equipes foi em um amistoso, em outubro de 2023, que comemorava o acesso do Papão para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, a equipe bicolor não teve dó dos rivais e fez um show para a torcida, com direito a goleada e o placar fechou em 7 a 0 para o Paysandu.

Ficha técnica

Campeonato Paraense 2024 - 8ª rodada

Paysandu x Castanhal

Data: domingo (3)

Hora: 15h30

Local: Estádio da Curuzu, em Belém

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Leory Rodrigues Pereira

Paysandu: Matheus Nogueira, Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn, Gabriel Bispo, Val Soares, Robinho, Bryan Borges, Jean Dias e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

Castanhal: Xandão, Rodrigo, Diego Rocha, Matheus, Lucas, Leleu, Paulinho, Maia, João Vitor, Magno e Gedoz. Técnico: Emerson Almeida.