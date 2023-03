Técnico da Tuna, Rodrigo Reis, confia na vitória em casa para não cair na tabela do Parazão

Passando por uma crise difícil, a Tuna precisa da vitória no jogo contra o São Francisco em casa, no próximo sábado (11), para subir na tabela do Parazão. Rodrigo Reis, que era auxiliar-técnico e assumiu o comando da Lusa pelos próximos jogos, de forma interina, falou sobre os trabalhos realizados para a próxima partida.

“Estamos fazendo treinos mais voltados para a parte física, focando na força, para logo passarmos a fazer um trabalho já com a bola. Já demos sequência na programação semanal, focando no São Francisco que é uma equipe forte que vem dando trabalho”, disse.

Com a eliminação da Copa do Brasil, no jogo contra o CSA-AL, no Souza, por 1 a 0, ainda na primeira fase, e apenas uma vitória no Parazão, a Tuna precisa da vitória para reconquistar a confiança do torcedor. Rodrigo Reis confia que um novo jogo em casa pode ajudar com o assunto.

“Todas as equipes do Campeonato Paraense são difíceis. Esse é mais um jogo difícil que a Tuna vai enfrentar. Mas, já falei para os jogadores, nos nossos domínios a gente tem que mandar”, declarou.



VEJA MAIS

Em oitavo lugar na tabela do Parazão, com cinco pontos, a Lusa também precisa da vitória para se manter na zona de classificação, já que o Independente está logo atrás, com quatro pontos, mirando passar de fase. Reis confia que o time está preparado para o êxito no próximo jogo.

“O trabalho já está sendo feito, com alguns específicos pro jogo. Na sexta só ajustamos mais alguns detalhes e vamos jogar com um time forte, para conseguir essa vitória e subir na tabela”, finalizou.

Rodrigo Reis foi contratado inicialmente para ser técnico do time Sub-20 da Tuna, no entanto, a pedido do ex-técnico Josué Teixeira, passou a ser um dos auxiliares. Teixeira deixou o comando do time, após a derrota para o Remo, por 2 a 0, de virada.