Fora de casa, Tuna Luso tropeça e perde para o São Francisco no Parazão

Em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paraense, a Tuna Luso não conseguiu segurar o São Francisco e foi derrotada na manhã desta segunda-feira (24), no Ninho do Japiim. O jogo terminou 2 a 1 para o Leão Santareno, com gols de Ronaldy e Emerson, enquanto Jayme descontou para o time cruzmaltino.

A Águia Guerreira precisava apenas de uma vitória para garantir a classificação à próxima fase do Parazão. Embalada pelo triunfo sobre o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil, a equipe comandada por Ignácio Neto era a favorita no confronto. No entanto, encontrou dificuldades para criar e controlar o jogo.

Do outro lado, o São Francisco precisava desesperadamente de uma vitória para sair da zona de rebaixamento. A equipe de Santarém era a lanterna da competição, com apenas três pontos. Assim, o Leão Santareno partiu para o ataque e abriu o placar com Ronaldy.

A Tuna reagiu e chegou ao empate com um gol de Jayme. Porém, na reta final da partida, Emerson recolocou o São Francisco em vantagem. Sem tempo para reagir, a Águia Guerreira sofreu sua terceira derrota no Parazão. Enquanto isso, o Leão Santareno ganhou uma sobrevida no campeonato, subindo para a 10ª colocação e empurrando o Independente para a zona de rebaixamento.

Na última rodada, a equipe tunante enfrentará o Caeté no próximo domingo (2), às 15h30, no estádio do Souza. No mesmo dia e horário, o São Francisco encara o Santa Rosa no Ipixunão. Ambos os times precisam da vitória para buscar a classificação.