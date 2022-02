Ele voltou! Dois dias após deixar o Paysandu, Willian Fazendinha é contratado pelo Castanhal

O meia Willian Fazendinha está de volta ao Castanhal. Dois dias após ter anunciada a rescisão de contrato com o Paysandu, onde estava desde setembro de 2021, o jogador retorna ao Aurinegro para disputar a atual temporada. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, por meio das redes sociais do Japiim.

Meia de ligação e criação, Willian Vasconcelos Fernandes retorna ao clube pelo qual se destacou disputando o Parazão e a Série D do ano passado. Fazendinha fez 4 gols em 25 partidas pelo Aurinengro em 2021, chamando a atenção da própria torcida do Papão, que pediu sua contratação na época. Ele foi anunciado pelo Paysandu em setembro, mas não vingou o esperado na Curuzu.

Com a camisa alviceleste foram apenas 8 jogos, entre Série C e Copa Verde. Foi titular em apenas duas oportunidades e não chegou a balançar as redes. Mesmo pouco utilizado, chegou a renovar com o time Alviceleste para este ano, com vínculo válido até o final do Campeonato Paraense.

No Castanhal, Willian Fazendinha terá a oportunidade de reencontrar o Paysandu na 8ª rodada do Parazão, com data e locais ainda a serem definidos pela Federação Paraense de Futebol. Ele poderá estrear pelo clube assim que tiver o nome publicado no BID da CBF. O próximo compromisso do Japiim é sábado, contra o Tapajós, pela 3ª rodada do estadual.

A temporada do Aurinegro ainda inclui outras duas competições: Série D do Brasileiro e Copa do Brasil, cujo adversário na primeira fase será o Vitória-BA, no dia 3 de março. O local do jogo ainda não foi divulgado, mas o mando de campo é do time paraense.