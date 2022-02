Paysandu anuncia saída de meia contratado após pedidos da torcida bicolor

O Paysandu oficializou na noite desta segunda-feira (31) a saída do meia Willian Fazendinha, contratado na última temporada. Sem conseguir repetir o mesmo sucesso do Castanhal na Curuzu, Fazendinha fez apenas oito jogos com a camisa do Bicola e não marcou gols. O jogador está sendo especulado para retornar ao Japiim, para a disputa da temporada 2022.

Willian Fazendinha, de 28 anos, estava disputando a Série D do Brasileiro pelo Castanhal. Em 2021 marcou quatro gols em 25 jogos com a camisa aurinegra na temporada. Com a expectativa pela chegada de um 'camisa 10', torcedores do Paysandu fizeram campanha nas redes sociais para a contratação. Semanas depois, a direção bicolor oficializou a chegada do atleta.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO PAYSANDU

O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta segunda-feira (31), o atleta Willian Fazendinha não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

O meia, que tinha contrato até o fim do Campeonato Paraense 2022, solicitou seu desligamento do clube, que atendeu ao pedido.

A instituição agradece a Willian Fazendinha pelos seus serviços prestados.