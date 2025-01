Com promoção, Tuna inicia venda de ingressos para jogo contra o Cametá no Parazão

A Tuna Luso iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Cametá, válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense, na última quarta-feira (29). O jogo ocorrerá no próximo sábado (1º), no estádio do Souza, em Belém. Para atrair o público, o clube anunciou um lote promocional.

Até a próxima sexta-feira (31), os ingressos para a arquibancada custam R$ 25. Já no dia da partida, o valor será de R$ 30. Os torcedores cruzmaltinos podem adquirir as entradas diretamente no estádio do Souza ou por meio do site EdSing Ingressos.

Estudantes têm direito à meia-entrada, e idosos e pessoas com deficiência à gratuidade, que podem ser retirados até sexta-feira (31), na sede da Tuna.

A Tuna vem de uma derrota para o Paysandu. Fora de casa, o clube cruzmaltino perdeu para o Bicola de virada na terceira rodada do Parazão. Com isso, a equipe ocupa a quinta colocação da tabela, com quatro pontos. Já o Cametá é o sexto colocado, com a mesma pontuação.

O Mapará Elétrico vem de vitória sobre o Santa Rosa. O time venceu o Santinha na última terça-feira (28), por 2 a 1, o que garantiu um fôlego para a equipe no campeonato.

Ambos os times têm a mesma campanha, com uma vitória, um empate e uma derrota. O duelo ocorre no sábado (1º), às 10h, no Souza.