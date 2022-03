Com candidatos à 'lei do ex', Remo e Caeté iniciam disputa pelas quartas de final do Parazão

Remo e Caeté abrem os confrontos de quartas de final do Campeonato Paraense neste sábado, às 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança. A partida é a primeira da segunda fase e promete um embate equilibrado, já que os dois clubes fizeram campanhas similares na etapa de grupos.

Ambos fizeram parte do Grupo C. O Leão terminou líder, com 14 pontos e ainda invicto, mas sob cobranças da torcida azulina. Isso porque foram apenas três vitórias e cinco empates em oito jogos. Já o estreante Caeté, que disputa a elite do Parazão pela primeira vez, fez 13 pontos e avançou de fase sendo o melhor 3º colocado da competição.

Duelo inédito

Está será a primeira vez que Remo e Caeté se enfrentam profissionalmente. O time de Bragança foi fundado em 2019 e está disputando a primeira divisão do Campeonato Paraense pela primeira vez.

Leão tem problemas

A equipe comandada pelo técnico Paulo Bonamigo tem três desfalques para o jogo de ida das quartas de final. Dois deles são titulares: o meia Felipe Gedoz e o atacante Brenner. O camisa 10 é o caso mais grave, diagnosticado com uma lesão grau III na panturrilha esquerda. A previsão de retorno é apenas para o final de abril. Brenner, também com lesão muscular, provavelmente deve perder ainda o jogo da volta, na terça. A outra ausência é a do ala esquerdo Ronald, que se bateu durante o treino de finalização da última quinta-feira.

Com as ausências, é provável que Bonamigo promova a estreia de Raul como homem de referência no ataque, na vaga de Brenner. Tiago Mafra, Pedro Sena e Erick Flores são as principais opções para a ponta esquerda. Flores também pode atuar pelo meio, no lugar de Marco Antônio ou Pingo.

Caeté embalado

Um dos caçulas do estadual, o Guerreiro Caeteuara é o atual vice-campeão da Segundinha e surpreende em sua primeira temporada na elite. Comandado pelo experiente Josué Teixeira, que treinou o Remo em 2017, a equipe derrapou na primeira rodada e foi goleado pelo Itupiranga por 4 a 1, porém engatou sequência positiva e chegou a ocupar a liderança do Grupo C, à frente do próprio Remo.

Formado no Remo, Silvio deixou o Leão em 2017 (Paula Sampaio / Arquivo O Liberal)

A equipe conta com outros rostos conhecidos dos azulinos, como o zagueiro Igor João e o atacante Silvio, ambos formados no Baenão e candidatos a protagonistas da "lei do ex". O Caeté também tem o artilheiro do Parazão, Joel Araújo, com 5 gols. Ele sofreu um corte no supercílio durante a semana, levou sete pontos no ferimento, mas vai para o jogo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense 2022

Caeté x Remo - quartas de final (ida)

Horário: 15h30

Local: Estádio Diogão - Bragança (PA).

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistente 1: Helcio Araújo Neves

Assistente 2: José Jacemir Gonçalves de Brito

CAETÉ: André Pereira; Dieguinho, Igor João, Carciano e PC Timborana; Genilson, Keoma, Tacio e Junior Araújo; Geovane e Joel. Técnico: Josué Teixeira.

REMO: Vinícius; Ricardo Luz, Everton Sena, Marlon e Leonan; Uchôa, Pingo (Marciel), Marco Antônio; Bruno Alves, Raul e Erick Flores. Técnico: Paulo Bonamigo.