Campeonato Paraense pode ter retorno decidido nas próximas horas; confira

O retorno do Campeonato Paraense pode ser decidido nesta segunda-feira (14). A partir das 17h, no prédio do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/PA), ocorre o julgamento do atacante Guga, do Águia, e do volante Hatos, do Bragantino, alvos de denúncias do Paragominas (rebaixado em campo no Parazão) por irregularidades, quando ainda defendiam o Itupiranga.

Na terça-feira (15), é a vez dos clubes - Bragantino, Águia e Itupiranga - serem julgados.

