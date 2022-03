Gramados, paralisação... Meia do Remo avalia problemas do Parazão: 'Ruim para todo mundo'

De volta aos trabalhos no Remo, o meia Erick Flores garantiu estar 100% fisicamente para entrar em campo. Mas, na entrevista coletiva realizada no Baenão, nesta sexta-feira (11), o jogador comentou abertamente sobre alguns dos principais problemas do Parazão 2022. O estadual vive uma segunda paralisação, agora por questões judiciais, e Erick Flores falou sobre:

"É ruim para todo mundo. Ruim para a gente, para os adversários, para o campeonato e para o torcedor. Essa é a segunda vez que isso vem a acontecer. Espero que se resolva rápido para que a gente possa voltar ao nosso trabalho", comentou o meia.

Outro motivo de críticas é o estado de parte dos gramados do estadual. Algo que, de acordo com Erick Flores, prejudica o espetáculo. Porém, o meia azulino afirmou que todos que aceitam jogar nos times paraenses sabem dessas condições, portanto o fator Baenão deve ser melhor aproveitado - o Remo tem duas vitórias e dois empates até aqui.

"É complicado. Os gramados sempre foram os problemas do Campeonato Paraense. Quando eu não estava aqui, já havia comentários sobre. Mas mesmo assim temos que dar a volta. Se a gente quisesse jogar em gramados bons, ficava no campeonato carioca ou paulista. Mas a gente vem sabendo dessa dificuldade. Temos que aproveitar os jogos do nosso mando", concluiu.