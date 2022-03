Volante do Remo revela incômodo com empates no Parazão: 'A gente precisa vencer o mais rápido possível'

Mesmo invicto na temporada, o Remo faz uma campanha que não agrada a todos os torcedores. Os time azulino se classificou às quartas de final do Campeonato Paraense com um empate com o Águia na última rodada - o quinto consecutivo no estadual. A pressão por um melhor desempenho é grande, mas bem absorvida pelo elenco, afirma Anderson Uchôa.

“A gente está acostumado. Clube grande, clube que tem torcida, é de massa, é assim mesmo. Eles sempre vão cobrar, vão querer sempre o melhor, que o time vença, que o time jogue bem. Isso faz parte, então a gente tem que ingerir e sair bem para que não venha atrapalhar dentro de campo”, salientou o volante.

VEJA MAIS

As cobranças só vão diminuir com o retorno das vitórias. “A gente precisa vencer o mais rápido possível, né? Até mesmo para a confiança vir. Espero que possa ser nesse próximo jogo, no primeiro jogo das quartas de final, para dar uma confiança maior para a sequência da competição”, prosseguiu Uchôa.

Se o rendimento não tem sido o esperado, a paralisação do Campeonato Paraense por decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) pelo menos deu mais tempo para que o técnico Paulo Bonamigo trabalhe o time. Essa é a expectativa dos próprios jogadores.

“Eu particularmente queria que o jogo estivesse acontecendo hoje. Mas claro, como você citou, temos uma semana a mais para trabalhar e isso é bom. Nós temos ciência que precisamos melhorar, então, com essa semana [a mais] de treinos que a gente tem, que possamos estar melhorando para a gente chegar no jogo bem”, contou Anderson Uchôa.

O Parazão está paralisado para que sejam julgados dois casos de supostas irregularidades de jogadores: um envolve o volante Hatos, do Bragantino; e o outro o atacante Gustavo (Guga), do Águia de Marabá. O TJD vai apreciar os casos na próxima segunda-feira (14). Caso haja uma decisão definitiva, a tendência é que o estadual seja retomado no final de semana seguinte, dos dias 19 e 20 de março.

“A gente fica triste, né? Porque foi na véspera do jogo que a gente recebeu a notícia que o campeonato tinha paralisado, então a gente faz toda uma preparação para jogar e aí, como eu falei, numa véspera de jogo você fica sabendo que o campeonato paralisou… Então, assim, o sentimento de todo mundo é de tristeza. Mas isso não cabe a nós, jogadores, tem gente que está resolvendo isso. A gente espera que volte o mais rápido possível”, concluiu o volante do Leão.