Meia 'xodó' da torcida do Remo é decisivo em campeonato nos Emirados Árabes; veja números

O meia Rodriguinho, ex-Remo, vive um bom momento na carreira nos Emirados Árabes. Com a camisa do time Al Bataeh, desde o início da temporada, o jogador participou diretamente de 30 dos 46 gols da equipe. Ele já soma nove gols e 21 assistências. Com os resultados, o atleta celebrou a boa fase no Oriente Médio, onde está desde que saiu do Leão em 2018.

“Tenho conseguido ajudar a equipe com gols e assistências. Isso é fruto de um trabalho sério e muito comprometido. Os meus companheiros são grande parte disso, pois eles têm aproveitado as chances criadas e feito os passes virarem assistências. Espero seguir nessa mesma pegada, ajudando a equipe da melhor forma possível”, declarou o jogador.

Depois de conquistar o título da segunda divisão do campeonato nacional com o Al Urooba, Rodriguinho quer o acesso para a equipe do Al Bataeh. Assim como o jogador, o time está em boa fase da disputa e está com uma sequência de dez jogos sem perder, com cinco vitórias seguidas.

Rodriguinho construiu grande identificação com o Remo (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

O Al Bataeh está na terceira colocação da tabela e o objetivo é terminar a competição, pelo menos, em segundo lugar, já que apenas as duas primeiras equipes sobem para a primeira divisão.

“Sabemos que não será fácil, as equipes que estão na nossa frente também estão fazendo uma grande campanha, mas não vamos abaixar a cabeça em nenhum momento e continuaremos em busca desse acesso”, afirmou Rodriguinho.

Revelado pelo o Atlético-MG, o meia foi destaque no Remo em 2018, quando foi campeão paraense e foi um dos responsáveis pela reação do Leão na Série C, que livrou o time do rebaixamento. Na equipe azulina, Rodriguinho fez 15 jogos e marcou três gols.

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de OLiberal.com, Fábio Will)