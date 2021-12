Ex-Remo, meia Rodriguinho celebra sequência de 27 jogos sem derrota nos Emirados Árabes

Uma marca para ser comemorada. Isso é o que conseguiu o meia Rodriguinho, do Bataeh Club, dos Emirados Árabes. Revelado pelo Atlético-MG e com passagem recente pelo Remo, o jogador alcançou a marca de 27 jogos seguidos sem derrotas. A sequência positiva teve início na temporada passada, quando ainda defendia o Al Orooba, também dos Emirados. Pelo Orooba, foram 15 jogos, sendo doze vitórias e três empates. Na sequência, atuando pelo Bataeh Club, foram 12 jogos, com oito vitórias e quatro empates. Nos 27 jogos de invencibilidade, Rodriguinho marcou 12 gols e assinalou 15 assistências para os seus companheiros, fazendo a média de uma participação em gol por jogo.

A série invicta acabou no último jogo, contra o Dibba Al Hisn, quando o Bataeh foi derrotado por 2 a 1. A última derrota do meia havia ocorrido no dia 25 de dezembro de 2020. Rodriguinho comentou sobre o longo período sem derrotas.

“Foi um companheiro do clube que me chamou atenção para essa marca, confesso que não sabia. Faltou pouco para completar 1 ano sem derrotas e, querendo ou não, isso é uma marca expressiva. Fico feliz pelo momento especial na minha carreira. Agradeço a cada um dos companheiros de clube, pois, sem eles, nada disso seria possível”, disse.

O Bataeh Club, time de Rodriguinho, é atualmente o 3° colocado na segunda divisão dos Emirados Árabes. A equipe do brasileiro soma 20 pontos. Os dois primeiros colocados garantem a vaga na primeira divisão da próxima temporada.