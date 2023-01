Árbitros e assistentes participam de qualificação para o Parazão 2023

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou no site oficial que no período de 13 a 15 de Janeiro, 52 árbitros e assistentes estarão reunidos para participar de um ciclo de palestras, estudos e atualização das novas regras de futebol, além de desenvolverem trabalhos técnicos e físicos que serão realizados nos campos do Ceju.

"O objetivo é a preparação de nossos árbitros visando qualificá-los para o Parazão Inclusivo 2023", informou o presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, Fernando Castro.

O evento de abertura inicia às 15h45, na Faculdade FINAMA, localizada na Av. Conselheiro Furtado, 2499. No lançamento do Campeonato Paraense, o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, mencionou que uma das novidades para o estadual deste ano será a renovação do quadro arbitral.