Paraense Sophia Silva é convocada para representar o Estado na Copa das Federações de Tênis

A jovem tenista paraense Sophia Silva foi convocada pela Federação Paraense de Tênis para representar o Pará na Copa das Federações de Tênis 2026, uma das principais competições nacionais da categoria infantojuvenil.

A atleta competirá na categoria 12 anos e defenderá o estado no torneio promovido pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), que será realizado entre os dias 19 e 25 de julho, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.

Segundo a convocação oficial emitida pela Federação Paraense de Tênis, Sophia foi chamada pelo desempenho apresentado ao longo da temporada, além do comprometimento e dedicação dentro e fora das quadras.

VEJA MAIS

O documento destaca ainda que a competição reunirá os principais talentos do país e que a atleta terá a oportunidade de representar o Pará em nível nacional, fortalecendo o tênis paraense no cenário brasileiro.

A Federação informou que ficará responsável pelos custos de inscrição, uniforme oficial, passagem, hospedagem e despesas dos capitães durante a competição.

A convocação coloca Sophia Silva entre os principais nomes da nova geração do tênis paraense e reforça o crescimento da modalidade no estado nos últimos anos.