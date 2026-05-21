Paraense Sophia Silva é convocada para representar o Estado na Copa das Federações de Tênis Jovem atleta disputará competição nacional infantojuvenil em Minas Gerais defendendo a seleção paraense O Liberal 21.05.26 17h30 Sophia segue acumulando feitos no tênis paraense. (Vitor Vasconselos / Divulgação) A jovem tenista paraense Sophia Silva foi convocada pela Federação Paraense de Tênis para representar o Pará na Copa das Federações de Tênis 2026, uma das principais competições nacionais da categoria infantojuvenil. A atleta competirá na categoria 12 anos e defenderá o estado no torneio promovido pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), que será realizado entre os dias 19 e 25 de julho, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Segundo a convocação oficial emitida pela Federação Paraense de Tênis, Sophia foi chamada pelo desempenho apresentado ao longo da temporada, além do comprometimento e dedicação dentro e fora das quadras. VEJA MAIS Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos Sophia Silva se destaca no Circuito Norte de Tênis e vai disputar a Rota do Sol no Nordeste Tenista de 11 anos é campeã nacional na categoria 14 anos em duplas, vice na 12 anos e já figura entre as 15 melhores do país Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios O documento destaca ainda que a competição reunirá os principais talentos do país e que a atleta terá a oportunidade de representar o Pará em nível nacional, fortalecendo o tênis paraense no cenário brasileiro. A Federação informou que ficará responsável pelos custos de inscrição, uniforme oficial, passagem, hospedagem e despesas dos capitães durante a competição. A convocação coloca Sophia Silva entre os principais nomes da nova geração do tênis paraense e reforça o crescimento da modalidade no estado nos últimos anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis sophia silva esporte amador paraense copa das federações de tênis jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 mais esporte Com convocação 'fofa', Alemanha aposta em retorno de Neuer para a Copa do Mundo; veja lista Seleção usou foto dos jogadores ainda crianças para anunciar os nomes 21.05.26 10h06 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04