Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense

Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios

Aila Beatriz Inete
fonte

Sophia conquistou o bicampeonato paraense (Vitor Vasconselos / Divulgação)

Sophia Silva tem apenas 11 anos, mas um futuro promissor no tênis. No último final de semana, em Belém, a jovem tenista conquistou o título do Campeonato Paraense da modalidade, na categoria sub-12, o que confirmou o protagonismo e um caminho cheio de potencial.

"Eu estou muito feliz pela conquista", declarou a tenista. "Vou continuar treinando forte para os próximos desafios nacionais e estaduais", completou Sophia.

A jovem atleta começou no tênis por influência do pai, Guilherme Silva, e do avô, Antônio Silva, que também são tenistas. O que era apenas uma diversão se tornou algo mais sério quando a família levou Sophia para a primeira competição no Rio de Janeiro, com 9 anos. O resultado foi positivo, e a paraense ficou com o vice-campeonato nas categorias até 12 anos. A mãe, Jakelyne Silva, lembra como foi o momento e o interesse da filha em disputar mais torneios.

"Ela me disse: 'mãe, quero ir para outros iguais a esse'. Então, percebemos que não era mais só uma brincadeira, ela queria competir mais", contou Jakelyne.

Com isso, Sophia Silva passou a ter uma vida dupla: de atleta e criança, o que requer muita disciplina e foco, mas também espaço para outras atividades que não envolvem a quadra.

"Essa vida dupla é bastante desafiadora. Como o pai joga tênis, ele consegue gerenciar essa parte nas quadras. Fora, a gente tenta deixar ela bem à vontade para brincar, interagir com as amigas e focar também nos estudos, para tentar tirar essa pressão que muitas vezes ela sente de vitórias e competições", destacou a mãe.

image Sophia conquistou o segundo título no Estadual (Divulgação)

Além do Paraense, organizado pela Federação Paraense de Tênis (FPT), Sophia já participou de outros torneios, como o Petropolitano, no Rio de Janeiro; o Circuito Brazilian Car Juvenil, em Brasília; o Fast Tênis, em Recife; e o Brasileirão de Tênis, em Uberlândia. Com isso, atualmente, a paraense ocupa a primeira colocação do ranking estadual da categoria.

Apesar da rotina puxada, com treinos, fisioterapia e outras atividades, Sophia se diverte com os jogos e competições. Para ela, as disputas também são um momento de diversão e de conhecer pessoas novas.

"O que eu mais gosto no tênis é treinar, fazer novos amigos e viajar para os campeonatos. Quando eu estou em quadra, me sinto feliz e ansiosa para os próximos treinos e competições", revelou a tenista.

sophia silva, tenista

Tendo como uma das suas inspirações o tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 19 anos, apontado como uma das principais promessas da modalidade no mundo, Sophia tem trilhado o seu caminho na modalidade que está apenas começando. No próximo mês, a paraense já tem compromissos no torneio regional Açaí Bowl e na etapa de Belém do Fast Tênis, que reúne atletas de todo o Brasil.

Confiante no potencial da filha, Jakelyne acredita que, com investimento para ajudar a potencializar o talento de Sophia, o futuro pode ser brilhante.

"A expectativa para o futuro, como pais, é continuar apoiando os sonhos dela e conseguir patrocínios que nos ajudem a alavancar e potencializar o que ela tem de melhor a oferecer como atleta do tênis juvenil", concluiu.

