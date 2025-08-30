Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios Aila Beatriz Inete 30.08.25 14h00 Sophia conquistou o bicampeonato paraense (Vitor Vasconselos / Divulgação) Sophia Silva tem apenas 11 anos, mas um futuro promissor no tênis. No último final de semana, em Belém, a jovem tenista conquistou o título do Campeonato Paraense da modalidade, na categoria sub-12, o que confirmou o protagonismo e um caminho cheio de potencial. "Eu estou muito feliz pela conquista", declarou a tenista. "Vou continuar treinando forte para os próximos desafios nacionais e estaduais", completou Sophia. A jovem atleta começou no tênis por influência do pai, Guilherme Silva, e do avô, Antônio Silva, que também são tenistas. O que era apenas uma diversão se tornou algo mais sério quando a família levou Sophia para a primeira competição no Rio de Janeiro, com 9 anos. O resultado foi positivo, e a paraense ficou com o vice-campeonato nas categorias até 12 anos. A mãe, Jakelyne Silva, lembra como foi o momento e o interesse da filha em disputar mais torneios. VEJA MAIS João Fonseca perde de 22º do mundo em jogo de 'trocação' e cai na 2ª rodada do US Open Conheça Laura Siegemund: parceira de Bia Haddad, psicóloga e autora de livro sobre jogo mental Suas habilidades no aspecto mental do jogo chegaram a ser alvo de uma matéria do jornal The New York Times Galvão Bueno pede compreensão após derrota de João Fonseca: 'Ainda não está pronto' Tenista brasileiro foi eliminado na segunda fase do US Open "Ela me disse: 'mãe, quero ir para outros iguais a esse'. Então, percebemos que não era mais só uma brincadeira, ela queria competir mais", contou Jakelyne. Com isso, Sophia Silva passou a ter uma vida dupla: de atleta e criança, o que requer muita disciplina e foco, mas também espaço para outras atividades que não envolvem a quadra. "Essa vida dupla é bastante desafiadora. Como o pai joga tênis, ele consegue gerenciar essa parte nas quadras. Fora, a gente tenta deixar ela bem à vontade para brincar, interagir com as amigas e focar também nos estudos, para tentar tirar essa pressão que muitas vezes ela sente de vitórias e competições", destacou a mãe. Sophia conquistou o segundo título no Estadual (Divulgação) Além do Paraense, organizado pela Federação Paraense de Tênis (FPT), Sophia já participou de outros torneios, como o Petropolitano, no Rio de Janeiro; o Circuito Brazilian Car Juvenil, em Brasília; o Fast Tênis, em Recife; e o Brasileirão de Tênis, em Uberlândia. Com isso, atualmente, a paraense ocupa a primeira colocação do ranking estadual da categoria. Apesar da rotina puxada, com treinos, fisioterapia e outras atividades, Sophia se diverte com os jogos e competições. Para ela, as disputas também são um momento de diversão e de conhecer pessoas novas. "O que eu mais gosto no tênis é treinar, fazer novos amigos e viajar para os campeonatos. Quando eu estou em quadra, me sinto feliz e ansiosa para os próximos treinos e competições", revelou a tenista. sophia silva, tenista Sophia é focada e se diverte em quadra Vitor Vasconselos / Divulgação Sophia diz se divertir nas competições Vitor Vasconselos / Divulgação Tenista tem como inspiração o tenista João Fonseca e a bielorussa Aryna Sabalenka Vitor Vasconselos / Divulgação Sophia é líder do ranking estadual da categoria até 12 anos Vitor Vasconselos / Divulgação Paraense conquistou mais um título no último final de semana Vitor Vasconselos / Divulgação Tendo como uma das suas inspirações o tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 19 anos, apontado como uma das principais promessas da modalidade no mundo, Sophia tem trilhado o seu caminho na modalidade que está apenas começando. No próximo mês, a paraense já tem compromissos no torneio regional Açaí Bowl e na etapa de Belém do Fast Tênis, que reúne atletas de todo o Brasil. Confiante no potencial da filha, Jakelyne acredita que, com investimento para ajudar a potencializar o talento de Sophia, o futuro pode ser brilhante. "A expectativa para o futuro, como pais, é continuar apoiando os sonhos dela e conseguir patrocínios que nos ajudem a alavancar e potencializar o que ela tem de melhor a oferecer como atleta do tênis juvenil", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes tênis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MMA SPORT CLUB Dana White confirma o UFC Casa Branca para julho de 2026 29.08.25 18h16 Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo 28.08.25 14h23 MMA SPORT CLUB ABCF Fight 28 mostra a força do MMA em Parauapebas 26.08.25 15h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 BALANÇO Reforços do Paysandu: quem vingou e quem não rendeu desde a janela de julho Papão trouxe dez atletas na última leva de contratações; alguns viraram titulares, outros já perderam espaço. Na atual janela, até o momento, foram apenas duas contratações. 30.08.25 10h10 Futebol Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro 30.08.25 9h00