Galvão Bueno pede compreensão após derrota de João Fonseca: 'Ainda não está pronto' Tenista brasileiro foi eliminado na segunda fase do US Open Estadão Conteúdo 28.08.25 8h43 Tenista foi eliminado na segunda fase do US Open (Reprodução / Instagram @atptour @joaoffonseca) Acostumado com as narrações de futebol e Fórmula 1, Galvão Bueno se manifestou sobre tênis ao comentar a dura derrota sofrida por João Fonseca na segunda rodada do US Open, na quarta-feira. O narrador pediu compreensão com o processo de amadurecimento do carioca de 19 anos: "Ainda não está pronto". "Derrota dura de João Fonseca contra o checo Tomas Machac! Por partes: é muito difícil jogar a segunda rodada de um Grand Slam contra uma fera como o número 22 do mundo!", ponderou o experiente narrador. "Mas o jogo foi estranho! Depois de um primeiro set espetacular dos 2 jogadores, João perdeu o tie-break, entrou em um buraco e ali perdeu o jogo!". "Foram sumindo o jogo, a força mental e o entusiasmo! João foi se abatendo e cometendo erros primários. Contra um adversário forte defensivamente como esteve o checo hoje, isso vira fatal! 7/6, 6/2 e 6/3!", completou. VEJA MAIS Djokovic vira no US Open, avança à 3ª fase de Grand Slam pela 75ª vez e bate marca de Federer João Fonseca perde de 22º do mundo em jogo de 'trocação' e cai na 2ª rodada do US Open Galvão lembrou que Fonseca acabou de completar 19 anos e disputa apenas primeira vez na carreira os grandes torneios do circuito profissional. E sugeriu mudanças na preparação do jovem atleta. "Respostas vêm junto com a derrota! João, com 19 anos, é um grande jogador, é o futuro, mas ainda não está pronto! Talvez seja o momento de mexer na preparação. Na técnica, na forma de jogar e principalmente alguém que tenha o conhecimento de como fazer pra transformar um menino em um adulto absolutamente vencedor! Força, João. Às vezes, dói muito, mas você chega lá!".