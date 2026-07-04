Paraense que mora em Oslo revela diferença entre torcida brasileira e norueguesa Jornalista paraense diz que torcida sonha com uma classificação histórica, mas reconhece a força da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Enderson Oliveira 04.07.26 12h38 Brasileira que mora na Noruega diz como os torcedores enxergam duelo contra a Seleção (Instagram/jamillefalcaoj) Às vésperas do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a expectativa também toma conta de quem acompanha o torneio do outro lado do Atlântico. Morando em Oslo, capital da Noruega, a jornalista paraense Jamille Falcão, natural de Belém, acompanha de perto a mobilização dos torcedores noruegueses para o duelo marcado para este domingo (5), às 17h (horário de Brasília). Em entrevista ao O Liberal, Jamille afirmou que, apesar da empolgação inédita com a campanha da seleção norueguesa, os torcedores mantêm uma postura característica do país: entusiasmo sem perder o realismo diante do desafio de enfrentar o Brasil. VEJA MAIS VÍDEO: torcida brasileira faz remada viking com 'créu' antes de Brasil x Noruega Brasileiros improvisaram coreografia nas ruas de Nova York para provocar os torcedores noruegueses antes das oitavas de final Brasil x Noruega: gato Milu aposta em classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Conhecido pelas previsões certeiras, felino mineiro manteve a confiança na equipe brasileira para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo a jornalista, a classificação às oitavas já é encarada como um feito importante pelos noruegueses, mas a confiança divide espaço com o respeito pela Seleção Brasileira. "Olha, eles estão super empolgados, mas do jeito norueguês de ser, né? Bem mais pé no chão do que a gente. Pelas conversas que tenho tido, o clima é meio assim: 'Nossa, que incrível ter chegado até aqui', mas ao mesmo tempo com aquela consciência de 'ok... é o Brasil do outro lado' (risos)", disse. "Tem uma noção bem realista de que o Brasil é um adversário fortíssimo. É quase aquele sentimento de: 'A gente sabe que vai sofrer... mas vai sonhar até o fim'." A cultura esportiva dos noruegueses também é bem diferente da brasileira. "Tem muita cerveja, muita gente reunida, mas sem aquela explosão brasileira de gritar, tirar a camisa, abraçar desconhecidos e transformar o gol num evento de proporções nacionais. O norueguês comemora mais com um sorriso, um brinde, um 'yeah!' ou um 'skål'", detalha. "O brasileiro assiste como se estivesse dentro do campo. O norueguês assiste como quem ainda lembra que precisa manter a postura", compara. Memes da 'remada viking' chegaram à Noruega Nas redes sociais brasileiras, a "remada viking" da torcida norueguesa virou meme e passou a ser respondida por brincadeiras, como o "créu" protagonizado por torcedores brasileiros em Nova York. De acordo com Jamille, os noruegueses acompanham toda essa repercussão e encaram as provocações com bom humor. "Eles adoram! E eu acho isso muito engraçado, porque a Noruega não costuma ser um dos primeiros países que vêm à cabeça quando a gente fala de futebol ou até de destinos mais 'pop' da Europa. Então toda essa visibilidade deixa eles muito animados." Ela conta que o clima descontraído aparece até nas ruas de Oslo. "Quando eu saio com a camisa do Brasil, sempre tem alguém que grita um 'Braziiil!' ou um 'ahhh, brasileira!'. Eles acham divertido, levam na esportiva e gostam de participar dessa zoeira boa do futebol", relatou. Brasil x Noruega Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida vale vaga nas quartas de final, e quem perder dará adeus ao torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paraense na noruega brasil x noruega Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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