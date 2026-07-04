Paraense que mora em Oslo revela diferença entre torcida brasileira e norueguesa

Às vésperas do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a expectativa também toma conta de quem acompanha o torneio do outro lado do Atlântico. Morando em Oslo, capital da Noruega, a jornalista paraense Jamille Falcão, natural de Belém, acompanha de perto a mobilização dos torcedores noruegueses para o duelo marcado para este domingo (5), às 17h (horário de Brasília).

Em entrevista ao O Liberal, Jamille afirmou que, apesar da empolgação inédita com a campanha da seleção norueguesa, os torcedores mantêm uma postura característica do país: entusiasmo sem perder o realismo diante do desafio de enfrentar o Brasil.

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Segundo a jornalista, a classificação às oitavas já é encarada como um feito importante pelos noruegueses, mas a confiança divide espaço com o respeito pela Seleção Brasileira.

"Olha, eles estão super empolgados, mas do jeito norueguês de ser, né? Bem mais pé no chão do que a gente. Pelas conversas que tenho tido, o clima é meio assim: 'Nossa, que incrível ter chegado até aqui', mas ao mesmo tempo com aquela consciência de 'ok... é o Brasil do outro lado' (risos)", disse.

"Tem uma noção bem realista de que o Brasil é um adversário fortíssimo. É quase aquele sentimento de: 'A gente sabe que vai sofrer... mas vai sonhar até o fim'."

A cultura esportiva dos noruegueses também é bem diferente da brasileira. "Tem muita cerveja, muita gente reunida, mas sem aquela explosão brasileira de gritar, tirar a camisa, abraçar desconhecidos e transformar o gol num evento de proporções nacionais. O norueguês comemora mais com um sorriso, um brinde, um 'yeah!' ou um 'skål'", detalha.

"O brasileiro assiste como se estivesse dentro do campo. O norueguês assiste como quem ainda lembra que precisa manter a postura", compara.

Memes da 'remada viking' chegaram à Noruega

Nas redes sociais brasileiras, a "remada viking" da torcida norueguesa virou meme e passou a ser respondida por brincadeiras, como o "créu" protagonizado por torcedores brasileiros em Nova York.

De acordo com Jamille, os noruegueses acompanham toda essa repercussão e encaram as provocações com bom humor.

"Eles adoram! E eu acho isso muito engraçado, porque a Noruega não costuma ser um dos primeiros países que vêm à cabeça quando a gente fala de futebol ou até de destinos mais 'pop' da Europa. Então toda essa visibilidade deixa eles muito animados."

Ela conta que o clima descontraído aparece até nas ruas de Oslo. "Quando eu saio com a camisa do Brasil, sempre tem alguém que grita um 'Braziiil!' ou um 'ahhh, brasileira!'. Eles acham divertido, levam na esportiva e gostam de participar dessa zoeira boa do futebol", relatou.

Brasil x Noruega

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida vale vaga nas quartas de final, e quem perder dará adeus ao torneio.