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Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega

Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium.

Caio Maia
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Raphinha volta aos treinos no Brasil (Tarso Sarraf/ O Liberal)

A Seleção Brasileira ganhou um reforço importante no penúltimo treino antes das oitavas de final da Copa do Mundo. Recuperando-se de lesão muscular na coxa direita, Raphinha voltou a participar das atividades com o restante do elenco nesta sexta-feira (3), em Nova Jersey, embora ainda não tenha sido liberado para treinar normalmente.

De visual novo, o atacante do Barcelona foi recebido pelos companheiros com o tradicional corredor polonês antes do início dos trabalhos. Nos 15 minutos de treino abertos à imprensa, participou do aquecimento e da roda de bobo ao lado do grupo, mas, na sequência, realizou um circuito físico de menor intensidade, separado dos demais atletas.

O cronograma é semelhante ao que foi adotado com Neymar durante a recuperação do camisa 10 ainda na fase de grupos. Apesar da evolução, Raphinha está descartado para o confronto contra a Noruega. A expectativa do departamento médico é deixá-lo em condições de atuar em uma eventual partida das quartas de final.

Treino da Seleção Brasileira

Outra novidade foi o retorno de Rayan aos treinamentos. O atacante havia sido preservado na atividade de quinta-feira apenas por controle de carga e voltou a trabalhar normalmente, sem preocupação para o duelo de domingo.

O único desfalque segue sendo Lucas Paquetá. O meio-campista sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda durante a vitória sobre o Japão e dificilmente voltará a atuar nesta edição da Copa do Mundo.

Sem Paquetá, Carlo Ancelotti ainda busca a melhor formação para o meio-campo. Entre as alternativas avaliadas estão Endrick, Gabriel Martinelli e Danilo Santos. O meia do Botafogo, inclusive, foi testado pelo treinador e aparece, neste momento, como o principal candidato a iniciar a partida.

Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor terá pela frente México ou Inglaterra nas quartas de final, marcadas para o dia 11 de julho, em Miami.

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