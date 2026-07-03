Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. Caio Maia 03.07.26 13h23 Raphinha volta aos treinos no Brasil (Tarso Sarraf/ O Liberal) A Seleção Brasileira ganhou um reforço importante no penúltimo treino antes das oitavas de final da Copa do Mundo. Recuperando-se de lesão muscular na coxa direita, Raphinha voltou a participar das atividades com o restante do elenco nesta sexta-feira (3), em Nova Jersey, embora ainda não tenha sido liberado para treinar normalmente. De visual novo, o atacante do Barcelona foi recebido pelos companheiros com o tradicional corredor polonês antes do início dos trabalhos. Nos 15 minutos de treino abertos à imprensa, participou do aquecimento e da roda de bobo ao lado do grupo, mas, na sequência, realizou um circuito físico de menor intensidade, separado dos demais atletas. O cronograma é semelhante ao que foi adotado com Neymar durante a recuperação do camisa 10 ainda na fase de grupos. Apesar da evolução, Raphinha está descartado para o confronto contra a Noruega. A expectativa do departamento médico é deixá-lo em condições de atuar em uma eventual partida das quartas de final. Treino da Seleção Brasileira Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O LiberalTarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Outra novidade foi o retorno de Rayan aos treinamentos. O atacante havia sido preservado na atividade de quinta-feira apenas por controle de carga e voltou a trabalhar normalmente, sem preocupação para o duelo de domingo. O único desfalque segue sendo Lucas Paquetá. O meio-campista sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda durante a vitória sobre o Japão e dificilmente voltará a atuar nesta edição da Copa do Mundo. Sem Paquetá, Carlo Ancelotti ainda busca a melhor formação para o meio-campo. Entre as alternativas avaliadas estão Endrick, Gabriel Martinelli e Danilo Santos. O meia do Botafogo, inclusive, foi testado pelo treinador e aparece, neste momento, como o principal candidato a iniciar a partida. Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor terá pela frente México ou Inglaterra nas quartas de final, marcadas para o dia 11 de julho, em Miami. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol copa do mundo treino do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. 03.07.26 13h23 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 futebol Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia 03.07.26 10h12 ATUALIZAÇÃO Álbum da Copa 2026 ganha 120 novas figurinhas com Neymar, Endrick e mais; veja lista completa Kit de atualização da Panini inclui atletas convocados e mascotes oficiais do Mundial 03.07.26 11h20 Futebol Com apenas três jogo como titular, lateral está de saída do Paysandu Informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal. 02.07.26 12h33