Águia de Marabá reencontra o ABC e busca vantagem na terceira fase da Série D Azulão recebe o time potiguar neste sábado (4), em Marabá, e tenta construir vantagem antes do jogo de volta, em Natal O Liberal 04.07.26 9h00 Azulão segue vivo na luta pelo acesso (Reprodução / Instagram / aguiademaraba) O Águia de Marabá segue vivo na busca pelo sonho do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (4), o Azulão recebe o ABC-RN no estádio Zinho de Oliveira pelo primeiro duelo da terceira fase da Série D. O time de Marabá avançou na competição após eliminar o Parnahyba na segunda fase. Agora, a equipe reencontra o ABC, 16 anos após o confronto no mata-mata da Série C de 2010, que valia uma vaga na Série B. Na ocasião, o Águia de Marabá, que fez uma campanha histórica, acabou eliminado e não conseguiu o acesso. No primeiro jogo, perdeu por 1 a 0 e, na volta, foi derrotado por 3 a 1. VEJA MAIS Águia de Marabá reencontra o ABC 16 anos após eliminação em 'jogo do acesso' Times se enfrentam na terceira fase da Série D; duelo revive quartas de final da Série C de 2010, quando o clube potiguar ficou com a vaga na Série B CBF define datas e horários dos confrontos entre Águia e ABC pela terceira fase da Série D Azulão abre disputa neste sábado, em Marabá, e decide a classificação para as oitavas de final no dia 12 de julho, em Natal Agora, neste reencontro, o Azulão tentará superar o rival para avançar às oitavas de final e manter vivo o sonho do acesso à Série C. Até o momento, na Série D, o Águia disputou 12 jogos, com seis vitórias, três empates e três derrotas. Já o Alvinegro de Natal tem o mesmo número de partidas, mas soma oito vitórias, três empates e apenas uma derrota. Líder do Grupo A8 na primeira fase, o ABC avançou à terceira fase após eliminar o Altos, com vitória por 1 a 0 no jogo de ida e empate por 1 a 1 na volta. Por ter a melhor campanha, o time potiguar decidirá a vaga nas oitavas de final em casa. Assim, é importante para o Azulão conquistar um bom resultado neste sábado para levar vantagem ao confronto de volta. A partida entre Águia de Marabá e ABC começa às 17h, no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. O jogo de volta será no domingo (12), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 Futebol Como joga a Noruega, adversária do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo Equipe nórdica chega às oitavas de final com um sistema de jogo consolidado sob o comando de Ståle Solbakken. 05.07.26 8h00 Futebol Paraense que vive na Noruega revela dilema da Copa: ‘No domingo, eu não perco de jeito nenhum’ Juliana Khourky vive no país nórdico desde 2016. Casada com o norueguês Brian e mãe de Marina, de oito anos, ela conta como se divide em jogos do Brasil. 05.07.26 8h00 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES mais esportes Maior medalhista paralímpico do Brasil, Daniel Dias inaugura projeto social no Pará Ex-nadador inaugurou o projeto 'Nadando com Daniel Dias' em Canaã dos Carajás, que oferece aulas gratuitas de natação para crianças e adolescentes com deficiência 05.07.26 7h00 Futebol Paysandu encara o Ypiranga para defender o G-8 e iniciar reação na Série C Papão visita equipe gaúcha neste domingo, no Colosso da Lagoa, com mudanças na defesa, retorno de Caio Mello e retrospecto equilibrado entre os clubes 05.07.26 7h30 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 COPA DO MUNDO 2026 Ancelotti dá pista de Martinelli para vaga de Paquetá contra Noruega Técnico cita características para substituir meia e destaca atacante 04.07.26 21h45