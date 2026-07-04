Águia de Marabá reencontra o ABC e busca vantagem na terceira fase da Série D

O Águia de Marabá segue vivo na busca pelo sonho do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (4), o Azulão recebe o ABC-RN no estádio Zinho de Oliveira pelo primeiro duelo da terceira fase da Série D.

O time de Marabá avançou na competição após eliminar o Parnahyba na segunda fase. Agora, a equipe reencontra o ABC, 16 anos após o confronto no mata-mata da Série C de 2010, que valia uma vaga na Série B.

Na ocasião, o Águia de Marabá, que fez uma campanha histórica, acabou eliminado e não conseguiu o acesso. No primeiro jogo, perdeu por 1 a 0 e, na volta, foi derrotado por 3 a 1.

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Agora, neste reencontro, o Azulão tentará superar o rival para avançar às oitavas de final e manter vivo o sonho do acesso à Série C.

Até o momento, na Série D, o Águia disputou 12 jogos, com seis vitórias, três empates e três derrotas. Já o Alvinegro de Natal tem o mesmo número de partidas, mas soma oito vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Líder do Grupo A8 na primeira fase, o ABC avançou à terceira fase após eliminar o Altos, com vitória por 1 a 0 no jogo de ida e empate por 1 a 1 na volta. Por ter a melhor campanha, o time potiguar decidirá a vaga nas oitavas de final em casa. Assim, é importante para o Azulão conquistar um bom resultado neste sábado para levar vantagem ao confronto de volta.

A partida entre Águia de Marabá e ABC começa às 17h, no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. O jogo de volta será no domingo (12), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal.