F1: Antonelli desbanca a Ferrari e vence corrida sprint do GP da Inglaterra; Bortoleto é o 14º Kimi Antonelli superou Lewis Hamilton, que ficou em segundo; Lando Norris, da McLaren, ficou em terceiro e Bortoleto completou em 14º Estadão Conteúdo 04.07.26 9h17 Kimi Antonelli (Instagram @kimi.antonelli) Em uma corrida com um início frenético, a Mercedes voltou a mostrar a sua força no Circuito de Silverstone na corrida sprint do GP da Inglaterra, realizado na manhã deste sábado. Kimi Antonelli superou o pole Lewis Hamilton a partir da metade da prova e venceu a disputa. O heptacampeão finalizou a prova curta em segundo lugar com Lando Norris, da McLaren, em terceiro. Bortoleto completou em 14º. Com o primeiro lugar Antonelli estragou a festa da torcida que esperava ver um piloto britânico como vencedor. No pódio, pelo menos, Hamilton (2º) e Norris (3º)amenizaram a decepção dos fãs que fizeram muita festa antes da largada. O primeiro lugar melhora ainda mais a condição do líder do Mundial. Antonelli ganhou oito pontos pela vitória e agora contabiliza 179. George Russell, seu companheiro de equipe, e quarto colocado na corrida realizada neste sábado, é o segundo colocado na tabela com 136. O início de prova em Silverstone foi bastante disputado. Norris pulou da sexta para terceira posição, ultrapassou Kimi Antonelli antes da primeira volta, mas levou o troco do italiano da Mercedes, que recuperou a segunda posição e seguiu na cola do líder Lewis Hamilton. O brasileiro Gabriel Bortoleto não teve um bom início, perdeu cinco posições logo na saída e caiu do 12º lugar para o 16º posto complicando sensivelmente a sua participação na prova. No pelotão de frente, ao final de cinco voltas, os cinco primeiros colocados o heptacampeão se manteve na ponta seguido por Antonelli com Lando Norris em terceiro, Max Verstappen em quarto, George Russell em quinto, Charles Leclerc logo atrás, Oscar Piastri e Liam Lawson fechando o Top 8 da corrida em Silverstone. A partir da metade da prova, na oitava volta, a briga pela liderança passou a ser mais acirrada. Antonelli apostou na maior potência do seu motor e ultrapassou Lewis Hamilton. A Mercedes também respondeu com George Russell, que superou Max Verstappen, ganhou a quarta posição e passou a ameaçar Norris. A Audi de Bortoleto não conseguiu fazer frente aos rivais e seguiu no pelotão intermediário da corrida sprint. O brasileiro apresentou problemas e finalizou a prova na 14ª colocação. A sprint terminou, mas o dia de trabalho continua na Fórmula 1. Os pilotos retornam ao circuito de Silverstone ainda neste sábado, às 12h (horário de Brasília), para a disputa do treino classificatório para o GP da Inglaterra. A corrida principal acontece neste domingo, às 11h. VEJA O RESULTADO DA CORRIDA SPRINT DO GP DA INGLATERRA: 1.º Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 26s12 2.º Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +2s745 3.º Lando Norris (ING/McLaren), +9s783 4.º George Russell (ING/Mercedes), +10s639 5.º Charles Leclerc (MON/Ferrari), +126s620 6.º Max Verstappen (HOL/Red Bull), +16s650 7.º Oscar Piastri (AUS/McLaren), +17s551 8.º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), +30s233 9.º Isack Hadjar (FRA/Red Bull), +30s953 10.º Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls) +35s110 11.º Pierre Gasly (FRA/Alpine), +40s273 12.º Franco Colapinto (ARG/Alpine), +41s026 13.º Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +41s650 14.º Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), +42s499 15.º Oliver Bearman (ING/Haas), +45s784 16.º Esteban Ocon (FRA/Haas), +49s810 17.º Carlos Sainz (ESP/Williams), +50s379 18.º Alexander Albon (TAI/Williams), +50s757 19.º Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), +1min15s117 20.º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s872 21.º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta 22.º Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a uma volta Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 corrida sprint GP da Inglaterra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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