Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4/7) da Copa do Mundo Seleções abrem as oitavas de final neste sábado; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 04.07.26 12h55 Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4) da Copa do Mundo (Tarso Sarraf/O Liberal) Canadá x Marrocos disputam hoje, sábado (04/07), as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis. Onde assistir Canadá x Marrocos ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube. Como chegam as seleções? O Canadá garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar a África do Sul por 1 a 0 na fase anterior. A equipe comandada por Jesse Marsch aposta na velocidade de Jonathan David e Tajon Buchanan para tentar surpreender os marroquinos e seguir fazendo história no Mundial. Já o Marrocos avançou depois de eliminar a Holanda nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Embalados pela campanha consistente na Copa, os africanos chegam confiantes para o confronto e tentam manter vivo o sonho de repetir ou superar o desempenho histórico alcançado no Catar. VEJA MAIS Álbum da Copa 2026 ganha 120 novas figurinhas com Neymar, Endrick e mais; veja lista completa Kit de atualização da Panini inclui atletas convocados e mascotes oficiais do Mundial Final da Copa do Mundo pode ter show de Justin Bieber, diz site Cantor canadense pode ser a principal atração do primeiro espetáculo de intervalo da história das finais do Mundial Canadá x Marrocos: prováveis escalações Canadá: Maxim Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moïse Bombito e Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Saliba, Tajon Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Tani Oluwaseyi. Técnico: Jesse Marsch. Marrocos: Bono; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi. Ficha técnica Canadá x Marrocos Copa do Mundo 2026 – Oitavas de final Data: 4 de julho de 2026 Horário: 14h (de Brasília) Local: NRG Stadium, Houston (EUA) Transmissão: CazéTV (YouTube) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave canadá marrocos copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. 03.07.26 13h23 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4/7) da Copa do Mundo Seleções abrem as oitavas de final neste sábado; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo 04.07.26 12h55 'Vai sofrer, mas vai sonhar' Paraense que mora em Oslo revela diferença entre torcida brasileira e norueguesa Jornalista paraense diz que torcida sonha com uma classificação histórica, mas reconhece a força da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 04.07.26 12h38 Futebol CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias Clube terá até o dia 17 de julho para contratar jogadores de outros clubes brasileiros 03.07.26 16h32 VERSÃO BRASILEIRA VÍDEO: torcida brasileira faz remada viking com 'créu' antes de Brasil x Noruega Brasileiros improvisaram coreografia nas ruas de Nova York para provocar os torcedores noruegueses antes das oitavas de final 04.07.26 10h21