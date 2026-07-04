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Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4/7) da Copa do Mundo

Seleções abrem as oitavas de final neste sábado; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
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Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4) da Copa do Mundo (Tarso Sarraf/O Liberal)

Canadá x Marrocos disputam hoje, sábado (04/07), as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir Canadá x Marrocos ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube.

Como chegam as seleções?

O Canadá garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar a África do Sul por 1 a 0 na fase anterior. A equipe comandada por Jesse Marsch aposta na velocidade de Jonathan David e Tajon Buchanan para tentar surpreender os marroquinos e seguir fazendo história no Mundial.

Já o Marrocos avançou depois de eliminar a Holanda nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Embalados pela campanha consistente na Copa, os africanos chegam confiantes para o confronto e tentam manter vivo o sonho de repetir ou superar o desempenho histórico alcançado no Catar.

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Canadá x Marrocos: prováveis escalações

Canadá: Maxim Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moïse Bombito e Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Saliba, Tajon Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Tani Oluwaseyi. Técnico: Jesse Marsch.

Marrocos: Bono; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Ficha técnica

Canadá x Marrocos
Copa do Mundo 2026 – Oitavas de final
Data: 4 de julho de 2026
Horário: 14h (de Brasília)
Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
Transmissão: CazéTV (YouTube)

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marrocos

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